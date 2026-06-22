Tunisie: Nafti représente le pays au Conseil ministériel de la Ligue arabe à Amman

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, M. Mohamed Ali Nafti, participera à la 165e session ordinaire (Reprise) du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel, prévue le 22 juin 2026 à Amman, au Royaume Hachémite de Jordanie.

Cette réunion sera consacrée à l'examen des différents axes de l'action arabe commune ainsi qu'aux moyens de les renforcer, notamment en ce qui concerne le soutien à la cause palestinienne et le renforcement de la coopération arabe pour faire face aux divers défis actuels. En marge de cette réunion, M. le Ministre tiendra également des entretiens avec ses homologues de plusieurs pays arabes afin d'examiner les relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et ces États, les possibilités de les développer, ainsi qu'un ensemble de questions arabes et régionales d'intérêt commun.

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