Sénégal: Les jeunes invités à un retour aux valeurs par la pratique sportive

Kaffrine — Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Papa Malick Ndao, a appelé les jeunes à un retour aux valeurs à travers le sport, samedi, à Kaffrine (centre), soulignant le rôle majeur de la pratique sportive dans l'éducation, la citoyenneté et la cohésion sociale.

"Nous appelons les jeunes à un retour aux valeurs par le sport", a-t-il notamment déclaré en marge de la finale du sport scolaire, samedi, à Kaffrine, une rencontre dont il était le parrain. S'exprimant devant les autorités académiques, territoriales, éducatives ainsi que de nombreux élèves, M. Ndao a insisté sur l'importance du sport comme outil de formation humaine et de développement social. Selon lui, le contexte actuel est marqué par la perte de certaines valeurs essentielles telles que le respect, la discipline, la solidarité et le civisme.

"A travers le sport, nous voulons transmettre une éducation fondée sur ces valeurs, afin de contribuer à changer les comportements et permettre aux jeunes de retrouver de solides repères", a déclaré M. Ndao.

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Selon le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, cette vision s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative NITHE (Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation), qui place l'humain au coeur des politiques éducatives. A l'occasion de cette finale, il a offert des équipements sportifs, des trophées, des médailles et diverses autres récompenses aux équipes participantes, pour un montant global estimé à 900.000 francs CFA.