Afrique: Le dévoilement de l'hymne officiel des JOJ Dakar 2026 renvoyé au 23 juillet (COJOJ)

Dakar — L'hymne officiel des JOJ Dakar 2026, dont la cérémonie de dévoilement devait initialement se tenir ce samedi 21 juin, sera finalement révélé le 23 juillet prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Selon la directrice de l'engagement du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Fanta Diallo, la musique officielle des JOJ Dakar 2026 sera finalement dévoilée le 23 juillet prochain à trois mois de l'évènement. Avant ce renvoi, le COJOJ avait annoncé en février dernier le dévoilement de la musique officielle ce dimanche 21 juin, coïncidant avec la célébration de la Fête de la musique. Le jury du concours de la musique officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a déjà choisi les 3 finalistes, a-t-on appris auprès du COJOJ en févier dernier.

Selon lui, le jury installé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a participé à une séance d'écoute en compagnie du groupe de travail pour choisir les finalistes. Aux côtés des membres du groupe de travail, des légendes de la musique sénégalaise comme Baaba Maal, Oumar Pene et Kiné Lam ont apporté leur expertise pour désigner le titre, ajoute la source. Le jury officiel est composé du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, des artistes Baaba Maal, Coumba Gawlo Seck, Kiné Lam, Henri Guillabert, Oumar Pene, Ninon.

Le directeur des Arts, Hugues Diaz, le journaliste culturel Mamadou Omar Kamara, le parolier Biram Ndeck Ndiaye, font également partie de ce jury, en plus d'autres personnalités. Ces olympiades, prévues du 31 octobre au 13 novembre 2026, se dérouleront au Sénégal, une première sur le continent africain. Les joutes sportives auront lieu à Dakar, Saly et Diamniadio.

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