Menés à la pause, les Pharaons ont totalement inversé la tendance en seconde période pour dompter les All Whites (3-1). Une première victoire historique en Coupe du monde qui propulse l'Égypte en tête du Groupe G.

L'histoire est en marche. Dimanche soir, Mohamed Salah a guidé l'Égypte vers le tout premier succès de son histoire en phase finale de Coupe du monde. Bousculés, bousculés puis menés, les Pharaons ont puisé dans leurs ressources pour renverser la Nouvelle-Zélande (3-1) et s'emparer des commandes du groupe G.

Pourtant, le premier acte a pris des airs de piège absolu. Face à des Égyptiens amorphes et sans idée, les All Whites ont récité leur football avec autant de discipline que d'audace. Après une première alerte signée Callum McCowatt de la tête, la sanction est tombée logiquement sur corner : esseulé, le défenseur Finn Surman a catapulté une tête puissante au fond des filets (0-1, 45e). À la pause, l'Égypte flirtait dangereusement avec un nouveau fiasco mondial.

Le réveil des Pharaons, le show Salah

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Mais au retour des vestiaires, le sélectionneur Hossam Hassan a secoué ses troupes. Plus de rythme, plus d'impact : la métamorphose a été immédiate. À la 58e minute, Mostafa Ziko a libéré le peuple égyptien en coupant un centre millimétré de Mohamed Hany (1-1). Le coup de boost idéal pour lancer le show Mohamed Salah.

« C'est un immense accomplissement pour tous les joueurs. C'est une grande victoire, l'ambiance est fantastique. Maintenant, le prochain match sera capital. » -- Mohamed Salah, après la rencontre.

Jusqu'ici sevré de ballons, le capitaine de 34 ans est sorti de sa boîte à la 67e minute. Lancé côté droit, la star des Pharaons a combiné avec Ziko avant de décocher une frappe chirurgicale à ras de terre dans le petit filet opposé (2-1). Un éclair de classe pure pour faire basculer la rencontre.

Trézéguet pour le break, les huitièmes en ligne de mire

Totalement asphyxiés, les Néo-Zélandais ont fini par rompre définitivement en fin de match. Après avoir frôlé le doublé (81e), Salah s'est mué en passeur sur corner. Au premier poteau, le milieu offensif Trézéguet, sorti du banc, s'est jeté pour inscrire une tête plongeante rageuse (3-1, 82e). Une juste libération pour un joueur qui porte les espoirs de toute une nation depuis plus d'une décennie.

Grâce à ce premier succès, combiné au triste nul entre la Belgique et l'Iran (0-0) un peu plus tôt, l'Égypte vire en tête de sa poule avec 4 points. Les Pharaons ont désormais leur destin entre les mains pour valider leur billet pour les huitièmes de finale, lors du choc final face à l'Iran.