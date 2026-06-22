Cap-Vert: Coupe du Monde 2026 - Les Requins Bleus mordent encore !

Héroïque face à l'Uruguay (2-2), le Cap-Vert touche du doigt une qualification historique pour les seizièmes de finale. Le sélectionneur Bubista savoure la naissance d'un collectif insubmersible.

Ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration, et le monde du football est en train de l'apprendre à ses dépens. Pour leur tout premier Mondial, les Requins Bleus continuent de bousculer la hiérarchie. Après avoir fait douter l'Espagne, les hommes de Pedro « Bubista » Brito ont tenu tête à l'Uruguay, double champion du monde, au terme d'un match au scénario haletant (2-2). Un exploit qui place le Cap-Vert aux portes d'un exploit monumental avant de défier l'Arabie saoudite lors du dernier match de poule.

Présent face aux médias après cette joute mémorable dimanche à Miami, le sélectionneur cap-verdien a vu au-delà du simple tableau d'affichage : « Depuis le début, notre objectif est de rivaliser avec les meilleurs. Ce qui me rend fier, ce ne sont pas seulement les scores, c'est notre identité sur le terrain. Nous montrons notre esprit d'équipe, notre unité et cette force de caractère pour revenir au score. »

Un rêve à portée de crampons

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Menant deux fois au score, les Cap-verdiens ont fait passer un frisson dans le dos de la Celeste. Et si les Uruguayens ont recollé avant la pause, les partenaires de Bubista n'ont jamais rompu, arrachant un point d'ores et déjà gravé dans l'histoire du pays. Pour le technicien, pas question de parler de surprise : franchir le premier tour a toujours été écrit sur le tableau noir.

« Nous sommes ici pour croquer dans notre rêve : se qualifier pour le second tour. C'est notre mentalité depuis le premier jour. On respecte tout le monde, on connaît les forces de nos adversaires, mais on est venus ici avec une mission claire : aller chercher cette qualification », a martelé le coach.

Avec deux points au compteur et un capital confiance au plus haut, le Cap-Vert s'avance vers son "huitième de finale" avant l'heure face aux Saoudiens dans le Groupe H. Un nouveau résultat positif, et les Requins Bleus parachèveraient l'une des plus belles épopées de l'histoire de la Coupe du Monde.