Afrique: Coupe du Monde 2026 - Les Requins Bleus n'ont plus peur de rien

21 Juin 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Après avoir tenu tête à l'Espagne (0-0) pour leur entrée en lice dans le Groupe H, le Cap-Vert s'apprête à défier l'Uruguay ce lundi. Le sélectionneur Pedro « Bubista » Brito affiche une confiance inébranlable et compte bien bousculer la hiérarchie mondiale.

« Nous sommes venus ici pour rivaliser. » Le message de Pedro « Bubista » Brito est clair, net, et sans complexe. À la veille d'affronter l'Uruguay pour leur deuxième match de poule, le sélectionneur des Requins Bleus a profité de la conférence de presse d'avant-match pour rappeler que le séisme provoqué face à la Roja n'était pas un simple coup de chance. En accrochant l'Espagne d'entrée, le Cap-Vert a prouvé qu'il avait légitimement sa place dans la cour des grands. « Rien n'a changé, nous restons la même équipe, a martelé le technicien cap-verdien. Avant le tournoi, beaucoup pensaient que c'était impossible. Mais avec du travail et de la combativité, on prouve que l'on peut regarder les meilleures nations du monde dans les yeux. »

Une ferveur planétaire

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Ce point historique glané face aux anciens champions du monde a déclenché une véritable vague d'euphorie, bien au-delà de l'archipel. « Les réactions ont été immenses, savoure Bubista. Au pays, mais aussi au sein de la diaspora en Europe et aux États-Unis. Les gens sont fiers, pas seulement du score, mais de la manière. »

Une effervescence que le coach doit désormais canaliser. Face à la Celeste, un monument du football mondial, le piège de la décompression guette. Mais Bubista connaît ses hommes : « J'ai la chance d'avoir des joueurs impliqués et intenses. Peu importe le scénario, leur force mentale reste intacte. On veut continuer à jouer avec courage. »

L'Uruguay dans le viseur

L'obstacle qui se dresse face aux Requins Bleus ce lundi est immense. L'Uruguay, son histoire, son armée de guerriers. Un défi qui excite plus qu'il n'effraie le tacticien africain.

« C'est un monstre sacré du football, une nation avec une culture immense. Ce sera difficile, c'est certain, mais nous devons rester fidèles à notre identité. On veut s'exprimer, jouer notre football, utiliser nos forces et leur poser des problèmes. »

Un nouveau résultat positif face aux coéquipiers de Fede Valverde rapprocherait un peu plus le Cap-Vert d'une qualification historique pour les huitièmes de finale. De quoi prolonger l'un des plus beaux contes de fées de ce Mondial 2026.

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