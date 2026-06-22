Cote d'Ivoire: Coupe du Monde 2026 - Le piège de l'expérience

Malgré un plan de jeu séduisant et l'ouverture du score, les Éléphants ont cédé face au réalisme froid de la Nationalmannschaft (2-1). Entre frustration légitime, apprentissage accéléré et un Émerse Faé fier mais lucide, le vestiaire ivoirien refuse de sombrer.

Le football de très haut niveau ne pardonne aucun sursis, et la Côte d'Ivoire vient d'en faire la cruelle expérience. Face à l'Allemagne, les hommes d'Émerse Faé ont longtemps cru à l'exploit. Portés par un Yan Diomandé percutant et une animation offensive ambitieuse, les Éléphants ont parfaitement appliqué leur plan, récompensés par une ouverture du score clinique de Franck Kessié dès la 22e minute. Mais face au triple champion d'Europe, mener ne suffit pas. Malgré une résistance héroïque face aux assauts allemands et le contrôle temporaire des dynamiteurs Jamal Musiala et Florian Wirtz, la Côte d'Ivoire a fini par reculer, punie dans le dernier quart d'heure par l'apport décisif du banc adverse.

Un scénario d'autant plus lourd que la fin de rencontre s'est tendue, assombrie côté allemand par la potentielle blessure grave de Nico Schlotterbeck (suspecté d'une atteinte ligamentaire par Julian Nagelsmann).

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Faé : « Ça s'est joué sur des détails »

Au coup de sifflet final, la déception était immense, mais la dignité dominait les esprits. En conférence de presse, le sélectionneur Émerse Faé oscillait entre regrets persistants et fierté légitime :

« On savait que ça allait être un match de haut niveau, les deux équipes jouaient la première place. On a marqué en premier, puis en début de deuxième mi-temps on a eu un temps fort ; malheureusement, on n'a pas su mettre le deuxième but. Et d'ailleurs, c'est une grande nation de football : ils sont revenus pour gagner le match à la fin. Bon, c'est dommage pour nous, mais on a perdu avec honneur. On a fait un bon match, ça s'est joué sur des petits détails et on a senti la différence d'expérience entre les deux équipes. »

Ce manque d'efficacité dans les zones de vérité reste le grand point noir de cette soirée. Interrogé sur l'état psychologique de ses troupes, le technicien ivoirien n'a pas caché sa frustration, tout en se tournant immédiatement vers l'avenir :

« Est-ce que nous sommes déçus de ce résultat ? Oui, on est toujours déçu d'une défaite. Je pense qu'on avait la balle du 2-0 en début de deuxième mi-temps, on a eu la balle du 2-1 quand ils sont revenus à égalité. Malheureusement, comme je le dis, sur des petits détails, on n'a pas fait ce qu'il faut, et face à de grandes équipes comme ça, on n'est jamais à l'abri. Mais c'est le football, on va lever la tête car on a un troisième match pour aller chercher la qualification. »

Pépé : « On apprend et on avance ! »

Si la jeunesse ivoirienne a parfois manqué de bouteille pour gérer les temps faibles de ce choc, les cadres ont immédiatement endossé leur rôle de grands frères pour éviter la démobilisation générale. Rapidement après la rencontre, l'attaquant Nicolas Pépé s'est fendu d'un message fort sur ses réseaux sociaux pour remobiliser le peuple orange : « Calmer ce n'est pas fini, on appren et on avance ! »

Un cri de ralliement qui prouve que le groupe ivoirien refuse de céder mentalement. Face à l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a perdu des points, mais elle a peut-être définitivement trouvé la certitude qu'elle avait le niveau des plus grands. Reste désormais à transformer l'honneur en qualification lors du troisième et dernier match de poules.