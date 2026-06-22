Cote d'Ivoire: Coupe du Monde - Les Éléphant en face de leur destin

Vingt ans après l'épopée des pionniers de 2006, la Côte d'Ivoire défie l'Allemagne ce samedi avec une ambition brûlante : terrasser la Mannschaft, s'offrir un billet pour les huitièmes et, enfin, chasser les fantômes du passé.

C'est le genre de sommet qui fait frissonner le continent africain et transpirer les tablettes statistiques. Ce samedi, sur la pelouse du Stade de Toronto, la Côte d'Ivoire s'avance face à l'Allemagne pour le choc absolu du Groupe E. Un duel aux airs de passation de pouvoir, ou plutôt de libération. Vainqueurs au forceps de l'Équateur (1-0) lors de leur entrée en lice, les Éléphants d'Emerse Faé n'ont plus le temps d'avoir peur. Vingt ans après leur baptême du feu mondial, l'objectif est immense, presque obsessionnel : briser le plafond de verre de la phase de groupes.

Les larmes d'or de la génération Drogba

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Pendant une décennie, la simple évocation des Éléphants dessinait les contours d'un monstre sacré. Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Zokora, Arouna Dindane... Une génération dorée, entrée par la grande porte de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2006, qui a régalé la planète foot sans jamais parvenir à franchir le premier tour. Trois tentatives (2006, 2010, 2014), trois sorties prématurées, et une valise pleine de regrets éternels. Il manquait toujours un rien, un souffle, un détail pour transformer le talent pur en destin mondial.

Vingt ans plus tard, le vent a tourné. La nouvelle garde ivoirienne tient l'occasion de faire sauter le verrou. Un second succès face aux Allemands ouvrirait les portes des huitièmes de finale et acterait un record inédit : jamais la Côte d'Ivoire n'a enchaîné deux victoires de rang dans un Mondial.

Le symbole est d'autant plus fort que le guide de cette expédition connaît le poids de cet héritage sur le bout des crampons. En 2006, Emerse Faé était sur le terrain, parmi les pionniers. Aujourd'hui sur le banc, le technicien de 42 ans se souvient : « C'est un plaisir et un honneur d'avoir appartenu à cette équipe. On avait une qualité incroyable. Le roc Kolo Touré, le maestro Zokora, Kader Keita... » Qu'a-t-il manqué à ses glorieux aînés ? « L'expérience », tranche Faé. « On était une génération jeune. Ça s'est joué sur des détails, et un manque de réussite. »

« Dépasser la génération de Didier »

Mais le cru 2026 possède un autre ingrédient. « Les deux générations ont de fortes individualités, mais celle-ci dégage davantage de solidarité », glisse le sélectionneur. Un supplément d'âme validé par ses troupes. Amad Diallo, le dynamiteur du premier match face à la Tri, ne cache pas son appétit : « Quelle génération c'était ! Ils ont marqué le football mondial et on veut suivre leurs pas. Mais on a un groupe qui s'aime, ambitieux, et on veut dépasser la génération de Didier [Drogba], avec tout le respect qu'on leur doit. »

Même son de cloche chez Yan Diomandé, élu homme du match lors de la première journée. Pour l'ailier, le costume d'outsider est une seconde peau : « Peu de gens croyaient en nous, mais nous, on connaît nos capacités. On veut marquer l'histoire. » Face à l'Équateur, dans la tempête, les Éléphants ont fait le dos rond avant de piquer. Une force mentale nouvelle, sculptée dans la résilience.

« Les cartes sont entre nos pieds »

Alors, faut-il s'attendre à voir la Côte d'Ivoire ériger des barricades face au rouleau compresseur allemand ? Pas le genre de la maison Faé. « On ne veut pas aborder ce match pour limiter les dégâts, ça n'a jamais été notre état d'esprit », prévient fermement le coach. « On va jouer pour aller chercher notre qualification directe. Si on gagne, ce sera historique. Les cartes sont entre nos pieds. »

Face à l'un des ogres du football mondial, les Éléphants ont rendez-vous avec leur destin. Celui des héros de 2006, celui de l'ombre de Drogba, mais surtout le leur. Une victoire contre la Mannschaft ne serait pas seulement un exploit comptable. Ce serait l'acte de naissance d'une génération prête à écrire, enfin, le chapitre le plus glorieux du football ivoirien.