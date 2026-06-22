Cote d'Ivoire: Journée internationale du Yoga - L'Inde et le pays unies pour promouvoir le vieillissement en bonne santé

La célébration de la Journée internationale du Yoga a réuni, le dimanche 21 juin 2026, à Abidjan, diplomates, autorités ivoiriennes, pratiquants et amis de l'Inde autour d'un même idéal : promouvoir la santé, le bien-être et l'harmonie à travers la pratique du Yoga.

Placée sous le thème « Le Yoga pour vieillir en bonne santé », cette édition a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment la directrice des Sports de masse et du Genre, représentant le ministre des Sports, Anon née Touré Mariam ainsi que des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Parmi lesquels l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, les chargés d'affaires de l'Inde, de l'Éthiopie et de la Corée du Sud. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, Ravinder Kumale, a rappelé que la Journée internationale du Yoga a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2014, à l'initiative de l'Inde.

Depuis lors, cet événement est célébré chaque année à travers le monde afin de sensibiliser les populations aux bienfaits de cette discipline millénaire. Selon lui, le thème retenu cette année met en lumière le rôle du Yoga dans la promotion de la santé physique, du bien-être mental et de la résilience émotionnelle tout au long de la vie. « Grâce à une pratique régulière, le Yoga favorise des modes de vie plus sains, plus équilibrés et plus épanouissants pour les personnes de tous âges », a-t-il souligné.

Au-delà de ses vertus individuelles, la discipline véhicule également des valeurs universelles d'harmonie, de compassion et de coexistence pacifique. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il rappelle l'importance de l'équilibre, de la conscience collective et de la responsabilité envers les autres et la planète.

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Le représentant de l'ambassade de l'Inde a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien ainsi qu'aux différents partenaires ayant contribué à l'organisation de cette célébration, notamment la Chambre de commerce et les instructeurs de Yoga engagés dans la promotion de cette pratique.

Au nom du ministre des Sports, la directrice des Sports de masse et du Genre, Anon née Touré Mariam, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Elle a rappelé que le Yoga est bien plus qu'une activité physique : « C'est un art de vivre, un chemin vers l'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions ».

Elle a invité les participants à s'approprier les valeurs de sérénité, de discipline et de respect véhiculées par cette pratique. « Cette journée constitue une occasion privilégiée de sensibiliser chacun aux bienfaits du Yoga sur la santé, le bien-être mental et le vivre-ensemble », a-t-elle déclaré. La cérémonie s'est achevée par une séance collective de Yoga dans une ambiance conviviale, illustrant parfaitement l'esprit de paix, de fraternité et de bien-être que porte cette journée célébrée dans le monde entier.