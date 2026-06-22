La recherche scientifique et l'innovation s'imposent désormais comme des leviers majeurs de valorisation de la filière karité en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que l'Université Péléforo Gon Coulibaly (Upgc) de Korhogo et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) ont officiellement scellé un partenariat, le jeudi 18 juin 2026, à Korhogo, à travers la signature d'une convention de collaboration, suivie d'un panel scientifique consacré aux défis et aux perspectives de cette filière stratégique.

Placée sous le thème « Recherche, innovation et transformation locale du karité : enjeux et perspectives pour le développement du Nord de la Côte d'Ivoire », cette rencontre a réuni chercheurs, universitaires, producteurs, transformateurs et partenaires institutionnels autour d'un objectif commun ; celui de renforcer les synergies afin d'accroître la valeur ajoutée du karité, ressource emblématique du Nord ivoirien.

Le panel visait à instaurer un dialogue entre les différents acteurs de la chaîne de valeur afin d'identifier des solutions innovantes susceptibles d'améliorer la production, la transformation locale et la compétitivité du karité sur les marchés nationaux et internationaux. Les échanges ont également permis de mettre en lumière le rôle de la recherche scientifique dans le développement durable de cette filière porteuse d'emplois et de revenus, notamment pour les femmes.

Après le mot de bienvenue prononcé par Dre Soro Fara épouse Coulibaly, représentant le député-maire de Korhogo, Lacina Ouattara, la présidente de l'Upgc, la professeure Coulibaly Aoua Sougo, et le secrétaire général du Fonsti, Dr Sangaré Yaya, ont souligné l'importance de cette coopération. Selon eux, cette convention ouvre la voie à des projets de recherche appliquée, au transfert de technologies et au renforcement des capacités des acteurs de la filière, avec des retombées attendues pour l'ensemble de la région du Nord.

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Le moment fort de la journée a été la signature officielle de la convention entre les deux institutions, matérialisant leur volonté commune de promouvoir l'innovation scientifique au service du développement économique local. Le panel scientifique a ensuite été animé par plusieurs spécialistes du secteur, notamment les professeurs Diarrassouba Nafan et Dayoro Zoguéhi Arnaud Kevin, ainsi que Mme Koné Kouadio Minafoun Pinguey et M. Djan N'Kan Vincent. Leurs interventions ont porté sur les avancées de la recherche, les techniques de transformation, les exigences de qualité ainsi que les opportunités offertes par les marchés.

Les participants ont également effectué une visite des plantations de karité et des Laboratoires Amadou Gon Coulibaly de l'Upgc, spécialisés dans la micropropagation in vitro du karité et le contrôle de la qualité du beurre de karité. Ces infrastructures illustrent l'ambition de l'université de faire de la recherche un moteur d'innovation au profit des producteurs et des transformateurs.

En marge de cette journée scientifique, l'équipe lauréate du projet n° 58 Fonsti Odd 2024 a officiellement lancé ses activités. Les étudiants de l'Upgc ont également bénéficié d'une formation sur le bon usage de l'intelligence artificielle, animée par le vice-président de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Achiepo Yapo. À travers cette initiative, l'Upgc et le Fonsti affichent leur ambition de faire du karité un véritable levier de développement territorial, en misant sur la recherche, l'innovation et la transformation locale pour créer davantage de valeur ajoutée et renforcer l'économie du Nord ivoirien.