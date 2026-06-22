Soudan: Le Conseil de sécurité met en garde contre un risque d'atrocités de masse à El-Obeid

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré alarmé par les informations faisant état d'importants renforts militaires déployés par les Forces de soutien rapide (FSR) autour d'El-Obeid, au Soudan, mettant en garde contre le risque d'une offensive terrestre imminente contre cette ville.

Dans une déclaration publiée samedi, les membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude face au risque imminent d'atrocités de masse et ont exigé que les FSR cessent immédiatement leur assaut contre la capitale de l'État du Kordofan du Nord.

Le Conseil s'est également dit profondément préoccupé par la poursuite des violences à travers le Soudan, où les Forces armées soudanaises (FAS) et les FSR sont en guerre depuis la mi-avril 2023.

Une aggravation de la crise humanitaire

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La déclaration souligne les informations faisant état d'une intensification des combats dans les États du Kordofan, avertissant que cette escalade risque d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique.

Les membres du Conseil ont appelé toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités.

Ils ont réitéré que toutes les parties doivent protéger les civils et respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire, ainsi que les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Djeddah.

Signé en mai 2023 dans la ville saoudienne de Djeddah par les dirigeants des deux camps belligérants, cet accord réaffirme notamment leur obligation de faciliter l'acheminement sûr de l'aide humanitaire et de protéger les civils.

Frappes de drones, responsabilité et accès humanitaire

Les membres du Conseil ont également fait part de leur préoccupation face aux informations faisant état de frappes de drones menées par les FSR à El-Obeid, ainsi qu'à la multiplication des attaques de drones à travers le Soudan par les parties au conflit.

Ils ont demandé que toutes les exactions et violations fassent l'objet d'enquêtes et que leurs auteurs soient traduits en justice.

Le Conseil a rappelé que toutes les parties doivent autoriser et faciliter un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, ainsi que garantir le passage sécurisé des civils, conformément au droit international.

L'organe a en outre exhorté tous les États Membres de l'ONU à s'abstenir de toute ingérence extérieure susceptible d'alimenter le conflit et l'instabilité, à soutenir les efforts en faveur d'une paix durable, à respecter le droit international et à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution Résolution 2791 (2025).

Enfin, le Conseil a réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, tout en réitérant son rejet de toute autorité gouvernementale parallèle dans les zones contrôlées par les FSR.