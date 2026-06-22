Cote d'Ivoire: Fête des mères et des pères à Tafiré, Badikaha et Niédiékaha - L'épouse du vice-Président rend hommage aux bâtisseurs de la nation

21 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les mères et les pères des sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha ont été mis à l'honneur, le samedi 20 juin 2026, à l'occasion d'une cérémonie organisée à la place Alassane Ouattara de Tafiré par Mme Maïmouna Coulibaly Koné, épouse du vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné.

En présence du vice-Président de la République, cette troisième édition de la célébration des parents du canton Tafiré a réuni une foule composée de familles, d'associations et de groupements venus des trois sous-préfectures. Les personnes âgées de plus de 75 ans, en particulier, ont reçu des attestations de reconnaissance ainsi que d'importants dons en vivres et non-vivres, en signe de gratitude pour leur contribution au développement de leurs familles et de leur communauté.

Prenant la parole, Maïmouna Coulibaly Koné a rappelé toute la portée de cette initiative, qui dépasse le simple cadre d'une fête pour s'inscrire dans la promotion des valeurs familiales et du respect des aînés. « Cette célébration nous rappelle une vérité simple mais essentielle : aucune société ne peut avancer durablement si elle ne sait pas honorer celles et ceux qui donnent la vie, protègent, éduquent et transmettent les valeurs », a-t-elle déclaré.

Pour l'initiatrice de cette cérémonie, rendre hommage aux parents revient à reconnaître le rôle fondamental de la famille dans la construction de la société. « En célébrant les parents, nous célébrons en réalité la famille. Et en célébrant la famille, nous célébrons l'essentiel même de la nation », a-t-elle ajouté, soulignant que les mères et les pères constituent les véritables piliers sur lesquels repose le développement du pays.

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Au nom des bénéficiaires, le doyen Ouattara Pan a exprimé sa profonde gratitude au couple Meyliet Koné pour l'attention constante qu'il porte aux populations de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha. Ému, il a remercié les organisateurs pour cette marque de reconnaissance devenue, selon lui, un rendez-vous très attendu. « Merci pour la joie et l'émotion que cette cérémonie nous procure chaque année », a-t-il affirmé, avant d'adresser des bénédictions de santé, de longévité et de réussite au vice-Président de la République et à son épouse.

De son côté, le président du comité d'organisation, Traoré Lanciné, a salué la transparence du processus ayant permis d'identifier les bénéficiaires. Il a assuré que la sélection des récipiendaires s'était effectuée de manière « juste et équitable » et a réaffirmé la volonté du comité de pérenniser cette initiative afin d'en faire une véritable institution au service des populations.

À sa troisième édition, cette célébration des parents du canton Tafiré s'impose progressivement comme un rendez-vous de reconnaissance envers les aînés. Au-delà des dons distribués, elle rappelle qu'à l'origine de chaque réussite individuelle se trouvent des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie à l'éducation, au travail et à la transmission des valeurs. Une manière de mettre en lumière ces bâtisseurs discrets dont l'engagement continue d'inspirer les générations présentes et futures.

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