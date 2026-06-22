Afrique: Côte d'Ivoire-Allemagne/Palais de la Culture - Après le deuxième but allemand, c'était la désolation

Au Palais de la Culture de Treichville, où une société de boissons avait érigé une grande fan zone, le deuxième but allemand, inscrit par Deniz Undav (68e et 90e+4 minutes), a provoqué une véritable chute émotionnelle. Il y a d'abord eu comme un choc. Un moment suspendu. Comme si tout le monde avait vu la même chose sans vouloir l'accepter. Les regards sont restés figés sur l'écran. Certains, la bouche entrouverte, étaient soudain incapables de réagir.

Ensuite l'incertitude. Des supporters se sont tournés vers leurs voisins, ont secoué la tête et répété presque spontanément : « Ce n'est pas possible... Pas comme ça... Qu'est-ce qui nous arrive ? » Certains ont levé les bras au ciel, comme pour demander une explication à Dieu. Très vite, ce choc a laissé place à une profonde déception. Les épaules se sont affaissées. Les visages se sont fermés. Ceux qui chantaient quelques minutes plus tôt sont devenus silencieux. On ressentait un poids collectif, comme si toute l'énergie de la foule s'était évaporée d'un seul coup.

Chez beaucoup, la déception s'est transformée en frustration. Des gestes d'agacement sont apparus : des mains sur la tête, des supporters tapant légèrement du pied, d'autres poussant de bruyants soupirs. On entendait des phrases brèves, interrompues par l'émotion. « Pourtant, on avait le match en main... », s'est exclamé Ghislain Allan, qui avait à ses côtés une jeune femme, elle aussi découragée. « Pourquoi ont-ils reculé ? », s'est-elle interrogée.

En revanche, chez quelques-uns, on remarquait une résignation digne. Ils ont continué à regarder le match jusqu'au bout, sans enthousiasme, mais avec fidélité. Par respect pour l'équipe. Par fierté. Finalement, l'ambiance est devenue lourde, presque irréelle. La ferveur s'est transformée en silence. L'espoir en désillusion.

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« Je crois fermement que nous serons qualifiés pour le second tour. Nous avons encore un match et nous allons le gagner. L'espoir est encore permis », s'est consolé, pour sa part, Alain Tohé. Faut-il le souligner, la rencontre s'est achevée sur la victoire de l'Allemagne (2-1), après que celle-ci était menée au score, lors de son deuxième match du groupe E. Les buteurs ont été Deniz Undav (68e, 90e+4) pour l'Allemagne et Franck Kessié (30e) pour la Côte d'Ivoire.