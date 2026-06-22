Afrique de l'Ouest: L'indice BRVM Composite progresse de 1,44 %, Safca en tête des valeurs en hausse

Le marché boursier de la BRVM a clôturé en hausse pour la semaine qui s'est terminée le 19 juin 2026, reprenant ainsi sa tendance haussière après une semaine de stagnation.

L'indice composite BRVM a progressé de 1,44 % pour atteindre 442,87 points, l'indice BRVM 30 a gagné 1,91 % à 207,59 points, l'indice BRVM Principal a progressé de 1,57 % à 315,03 points et l'indice BRVM Prestige a augmenté de 0,98 % à 173,41 points. Depuis le début de l'année, l'indice Composite affiche une hausse de 28,09 %.

La tendance générale a été positive, avec 25 titres en hausse, 20 en baisse et 2 inchangés. Les volumes de transactions ont augmenté de 8,95 % pour atteindre 4,88 millions d'actions, tandis que la valeur totale des transactions est restée globalement stable à 9,63 milliards de XOF. La capitalisation boursière a progressé de 1,44 % pour s'établir à 17 060,7 milliards de XOF.

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Safca Côte d'Ivoire a mené le peloton des valeurs en hausse avec une progression de 18,92 % à 4 400 XOF, portée par un regain d'intérêt à l'approche de son assemblée générale et suite à la publication de ses résultats annuels 2025 le 10 juin. Africa Global Logistics Côte d'Ivoire a progressé de 17,17 % à 2 320 XOF et Tractafric Motors Côte d'Ivoire a gagné 15,34 % à 4 700 XOF. Cfao CI et Nei-Ceda figuraient également parmi les valeurs les plus performantes. Du côté des baisses, Erium Côte d'Ivoire a reculé de 6,71 % à 2 640 XOF en raison de prises de bénéfices, Sogb Côte d'Ivoire a perdu 5,71 % à 8 010 XOF, et Onatel Burkina Faso a chuté de 4,09 % à 2 700 XOF.

Sonatel Sénégal a dominé l'activité boursière avec 2,06 milliards de XOF échangés -- soit 21,40 % du chiffre d'affaires hebdomadaire total --, suivie par la Société Générale Côte d'Ivoire à 920,9 millions de XOF et la SIB à 706,3 millions de XOF. L'indice du secteur des transports et de la logistique a enregistré la plus forte hausse sectorielle, avec une progression de 17,17 % sur la semaine.

Le marché obligataire a légèrement reculé de 0,25 % en capitalisation, pour s'établir à 13 136 milliards de XOF. L'obligation d'État ivoirienne TPCI 5,65 % 2022-2032 a dominé l'activité sur les titres à revenu fixe, représentant 87,98 % de la valeur totale des transactions obligataires de la semaine, avec un taux de rotation de 0,583 %.

Points clés à retenir

Avec une hausse de 28,09 % depuis le début de l'année jusqu'à la 25e semaine, l'indice Composite de la BRVM est en passe d'enregistrer son meilleur rendement annuel depuis plus d'une décennie, devançant largement la plupart des indices des marchés frontières et émergents à l'échelle mondiale depuis le début de l'année 2026.

La reprise a été généralisée à tous les secteurs, mais elle se concentre de plus en plus sur un petit nombre de titres très prisés -- Sonatel, Société Générale CI et un panel tournant de valeurs des secteurs des infrastructures et de la logistique -- qui, ensemble, représentent une part disproportionnée du volume hebdomadaire des transactions.

La présence récurrente de Safca parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine, alimentée tantôt par la publication de résultats, tantôt par l'approche de l'assemblée générale annuelle, illustre la nature événementielle de la liquidité de la BRVM : la bourse ne bénéficie pas d'un flux institutionnel continu qui permettrait de lisser la formation des prix, de sorte que des catalyseurs tels que les résultats, les dividendes et les assemblées générales provoquent des pics brusques et de courte durée.

La hausse de 17,17 % d'Africa Global Logistics reflète une réévaluation plus large des actifs liés à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement dans toute la région, l'activité portuaire et de fret à Abidjan s'étant accélérée parallèlement au cycle d'investissement dans les infrastructures en Côte d'Ivoire.

La faiblesse persistante d'Onatel Burkina Faso -- en baisse de 4,09 % cette semaine et sous-performante depuis le début de l'année -- s'inscrit dans le sillage de la détérioration des résultats de la société et des risques politiques et sécuritaires plus généraux au Burkina Faso, qui continuent de peser sur l'appétit des investisseurs pour les actifs domiciliés à Ouagadougou, malgré le dynamisme global du marché.S