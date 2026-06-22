Sénégal: À Ziguinchor, 25 jeunes dames reçoivent les « clés » de leur avenir agricole

À quelques jours du démarrage effectif des cultures d'hivernage, vingt-cinq jeunes femmes viennent de bénéficier d'un important appui en semences et en engrais pour lancer leurs activités agricoles.

Sous un ciel annonçant la pluie, la cour de la Direction régionale du développement rural (Drdr) de Ziguinchor a servi de cadre, ce samedi 20 juin, à une cérémonie porteuse d'espoir pour vingt-cinq jeunes femmes déterminées à se lancer dans la production agricole. Derrière cette remise de kits se dessine une ambition claire : faire de la jeunesse féminine un moteur de production, d'emploi et de souveraineté alimentaire.

Les bénéficiaires ont reçu des kits comprenant différentes semences horticoles et vivrières, notamment de l'oseille, de la pastèque, de l'arachide, du riz, du gombo, de la patate douce et du piment, ainsi que des engrais destinés à accompagner leurs premières exploitations. Selon Landing Badji, responsable local du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr), ce choix de soutenir les jeunes répond à une vision d'avenir.

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« Nous avons choisi, avec notre partenaire le Pam, de miser sur la jeunesse parce qu'elle représente la relève du monde rural. Notre engagement est de l'accompagner durablement dans ses initiatives agricoles », a-t-il déclaré. L'émotion était également perceptible chez les bénéficiaires. Heureuse de recevoir un kit de semences de pastèque, Niarra Diédhiou estime que cet appui lui permettra de mettre en valeur plusieurs hectares et d'en tirer des revenus pour soutenir sa famille.

« Cette dotation constitue une véritable opportunité pour développer mon exploitation et améliorer les conditions de vie de mon ménage », s'est réjouie Niarra Diédhiou, venue de Mawa dans la commune de Boutoupa Camaracounda.

Coordonnateur national du CNCR, El Hadji Thierno Cissé rappelle que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Salouma », exécuté avec le soutien du Programme alimentaire mondial (Pam) pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. « Les kits distribués aujourd'hui regroupent des semences, des engrais et des produits phytosanitaires adaptés aux différentes spéculations.

À travers cet accompagnement, nous voulons encourager les jeunes femmes à s'investir davantage dans la production agricole et contribuer à l'objectif de souveraineté alimentaire », a-t-il expliqué.

De son côté, le représentant de la DRDR de Ziguinchor, Boubacar Badji salue un projet qui cible directement les jeunes en quête d'opportunités économiques. « Cette initiative se distingue par la pertinence de son ciblage. En offrant des moyens de démarrage aux jeunes femmes, elle apporte une réponse concrète à la problématique de l'emploi et favorise leur insertion économique », a soutenu le collaborateur du DRDR, Casimir Adrien Sambou.

Au-delà de la remise de kits, cette cérémonie symbolise surtout un investissement dans l'avenir de jeunes femmes prêtes à faire de la terre un levier d'émancipation et de développement local.