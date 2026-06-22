Sénégal: Pikine - Un point de vente illicite de produits de santé démantelé

La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), en collaboration avec l'Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), a procédé au démantèlement d'un point de vente illicite de produits de santé à Pikine, le 18 juin 2026. Des produits contrefaits d'une valeur estimée à 35 millions de FCFA ont été saisis.

Les éléments de la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), agissant en collaboration avec l'Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), ont mené une opération ayant abouti au démantèlement d'un point de vente illicite de produits de santé à Pikine.

Selon les informations communiquées, l'établissement commercialisait des médicaments contrefaits, des compléments alimentaires ainsi que des produits cosmétiques dont la vente est strictement encadrée par la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie.

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Lors de l'intervention, les agents ont découvert plusieurs catégories de produits, notamment des anti-inflammatoires, des antalgiques, des antipyrétiques, des laxatifs, ainsi que divers compléments alimentaires et produits cosmétiques. Le responsable présumé de la boutique a été interpellé puis conduit au siège de la brigade pour les besoins de l'enquête. L'ensemble des produits saisis a également été transféré aux services compétents.