Congo-Kinshasa: Une école moderne inaugurée à Kabeya-Kamwanga avec des enseignants impayés depuis 9 ans

Le gouverneur du Kasaï-Oriental a inauguré vendredi 19 juin l'école primaire Matshia Bambi à Bena Kazadi, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. L'établissement constitue la première infrastructure scolaire moderne construite dans ce village, où les élèves étudiaient jusque-là dans des conditions particulièrement précaires.

Pour les élèves de ce coin, cet événement marque un tournant après plusieurs années passées à faire classe sous des abris de fortune faits de feuilles de bananiers et de branchages. Les enfants suivaient les cours assis à même le sol, dans un environnement peu propice à l'apprentissage.

Silence sur le coût des travaux

La nouvelle école est composée de deux nouveaux bâtiments comprenant chacun trois salles de classe équipées en bancs-pupitres. Un bureau pour le directeur ainsi que des latrines ont également été aménagés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les autorités provinciales, les travaux ont été financés sur fonds propres du gouvernement provincial. Aucun montant n'a toutefois été communiqué concernant le coût de l'ouvrage.

L'infrastructure offre désormais aux élèves et aux enseignants un cadre d'apprentissage plus adapté, dans une localité où l'accès à des équipements scolaires de qualité constituait depuis longtemps un défi majeur.

À Bena Kazadi, de nombreux parents voient dans cette école une opportunité pour améliorer les conditions de scolarisation de leurs enfants. L'établissement met fin à une situation qui obligeait les élèves à apprendre dans des installations de fortune, exposées aux intempéries et aux difficultés du quotidien.

Pour cette communauté rurale, l'arrivée d'une école construite en matériaux durables est également perçue comme un signe de prise en compte des besoins de la localité en matière d'éducation.

Des enseignants toujours en attente de leur rémunération

Malgré cette avancée, les préoccupations du personnel enseignant demeurent entières. Les enseignants de l'école affirment être mécanisés mais ne pas percevoir de salaire depuis neuf ans.