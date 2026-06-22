Afrique: Coupe du monde 2026 - L'Allemagne renverse la Côte d'Ivoire et s'ouvre les portes des 16es de finale

Dans un duel haletant du groupe E, l'Allemagne a renversé la Côte d'Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav. Une victoire qui rapproche la Mannschaft des 16es de finale, alors que les Éléphants devront battre Curaçao pour continuer à rêver de qualification.

Menée pendant une bonne partie de la rencontre, l'Allemagne a fait preuve de caractère pour s'imposer face à la Côte d'Ivoire dans un match spectaculaire du groupe E, le samedi 20 juin 2026, à Toronto, au Canada. Grâce notamment à un doublé de Deniz Undav, la Mannschaft a décroché une victoire précieuse qui la rapproche de la qualification pour les 16es de finale.

Ce choc du groupe E a tenu toutes ses promesses. Bousculée par une séduisante sélection ivoirienne, l'Allemagne a longtemps semblé en difficulté après avoir concédé l'ouverture du score. Mais les Allemands n'ont jamais baissé les bras et ont su inverser la tendance dans le dernier tiers de la rencontre.

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L'homme du match se nomme Deniz Undav. Entré en jeu en cours de partie, l'attaquant allemand s'est illustré en inscrivant un doublé décisif, offrant à son équipe une victoire aussi précieuse que méritée. Son impact a complètement changé le visage de la rencontre, confirmant une nouvelle fois l'importance des remplaçants dans les grandes compétitions.

Pour la Côte d'Ivoire, cette défaite est un coup dur, mais les Éléphants conservent leurs chances de qualification. Ils devront impérativement s'imposer lors de leur prochain match face à Curaçao pour espérer poursuivre leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, l'Allemagne fait un grand pas vers les 16es de finale et confirme son statut de prétendant sérieux dans ce groupe E, tandis que les Ivoiriens joueront désormais leur avenir dans une rencontre décisive.