Congo-Kinshasa: Des habitants de Kimbondo au pays privés d'eau potable depuis plus de dix ans

Pour plusieurs habitants de Kimbondo, dans la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, l'accès à l'eau potable demeure un véritable casse-tête. Depuis plus d'une décennie, ces habitants dénoncent une desserte irrégulière ou presque inexistante de la Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO), l'entreprise publique chargée de la fourniture d'eau potable en RDC, les contraignant à dépendre des forages privés pour leurs besoins quotidiens.

Selon les résidents de Kimbondo, le manque d'eau potable affecte durablement les conditions de vie des ménages. Pendant la saison des pluies, certaines familles se contentent de récupérer l'eau de pluie pour diverses tâches domestiques. Mais en saison sèche, la situation devient encore plus difficile.

Les forages, seule alternative disponible

Faute d'un approvisionnement régulier de la REGIDESO, la majorité des habitants se tournent vers les forages pour s'approvisionner en eau.

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Chaque jour, parcourent plusieurs mètres, bidons et récipients à la main ou sur la tête, à la recherche de points de vente d'eau provenant de forages privés.

Pour de nombreuses familles, cette corvée est devenue une habitude imposée par des années de pénurie.

Si certains estiment que cette solution permet de répondre aux besoins immédiats de la population, d'autres s'interrogent sur la qualité de l'eau distribuée.

Les gestionnaires de forages assurent toutefois que des opérations d'entretien et de contrôle sont réalisées régulièrement, notamment tous les six mois, afin de garantir la salubrité de l'eau mise à la disposition des consommateurs.

Malgré les difficultés, les habitants gardent l'espoir de voir l'eau couler à nouveau de manière régulière dans les robinets de la REGIDESO.

Pour répondre à leurs préoccupations, le directeur régional de la REGIDESO Kinshasa-Ouest, Raymond Matundu, explique que cette situation résulte de plusieurs contraintes techniques et opérationnelles. Il affirme également que des projets sont en cours afin d'améliorer progressivement la desserte en eau potable dans cette partie de la capitale.