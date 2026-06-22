Ile Maurice: Énergie et services publics - 220 MW de photovoltaïque au coeur du virage énergétique

Un cap est fixé : 60 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2035. Pour y parvenir, le gouvernement mise avant tout sur le photovoltaïque (PV), avec un ensemble de mesures couvrant la production à grande échelle, les ménages et le cadre fiscal.

Le Central Electricity Board a déjà lancé des appels d'offres pour 220 MW de production PV, intégrée à des systèmes de stockage par batterie. En parallèle, un Household Rooftop Solar PV Scheme offrira aux particuliers une subvention de 25 % du coût d'acquisition d'une installation, jusqu'à Rs 75 000 par demande. Le cadre fiscal accompagne le mouvement. Les systèmes PV et l'ensemble de leurs composants (panneaux, batteries, onduleurs et générateurs) seront exemptés de la TVA. Les entreprises fabriquant des systèmes PV bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu de quatre ans pour leurs employés expatriés qualifiés.

L'Energy Efficiency Act sera par ailleurs amendée pour encadrer l'Energy Performance Contracting, dotant Maurice d'un levier juridique pour atteindre ses objectifs d'efficacité énergétique. Le transport n'est pas en reste : un cadre pour des stations de recharge solaires destinées aux autobus sera développé, préparant le terrain à l'électrification de la flotte.

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Yatindra Kumar Ramgolam, «Associate Professor» à l'UOM : «Ces mesures soutiennent les objectifs du pays en énergies renouvelables et décarbonation»

«Les mesures budgétaires représentent une étape importante vers le renforcement de la sécurité énergétique, de la durabilité et de la résilience économique du pays. L'attribution de 220 MW de Solar PV et de Battery Energy Storage Systems (BESS) renforcera la stabilité du réseau, réduira la dépendance aux combustibles fossiles importés et augmentera la pénétration des énergies renouvelables. Le transfert de 1 000 kits PV aux ménages éligibles, qui bénéficieront de 100 % de la production d'électricité, favorisera l'accès à l'énergie et réduira certainement les coûts d'électricité pour ces familles.

Le photovoltaïque et les BESS nécessitent encore d'importants investissements en capital et les subventions, plafonnées à Rs 75 000 et couvrant 25 % des coûts des projets, rendent l'énergie propre plus abordable. À cela s'ajoute une augmentation de 15 % du tarif de rachat, qui encouragera davantage l'investissement privé dans les installations solaires sur toiture. Ensemble, ces mesures soutiennent les objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables et de décarbonation.»