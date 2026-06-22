Ile Maurice: Un an d'étude sur la filière volaille

La Competition Commission a lancé, le 17 juin, une étude de marché sur la filière volaille. Baptisée MS012 - Poultry Market Study, elle vise à analyser le fonctionnement du secteur ainsi que les conditions de concurrence sur le marché local.

Le secteur avicole occupe une place importante dans l'économie. Il constitue l'un des principaux piliers de la production animale et une source essentielle de protéines pour la population, à travers la fourniture de poulet et d'oeufs. En 2024, l'élevage et la production ont généré environ Rs 5,6 milliards, soit près de 19 % de la valeur ajoutée agricole. Le poulet et les oeufs représentent à eux seuls plus de 90 % de cette valeur.

Dans le même temps, la production poursuit sa progression, passant de 53 900 tonnes en 2024 à 57 000 tonnes en 2025. Le marché reste toutefois fortement concentré, dominé par quelques groupes industriels intégrés verticalement, qui détiennent une part importante de la chaîne de valeur.

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Ces opérateurs interviennent à différents niveaux, de la production d'aliments pour animaux à la fourniture de poussins, en passant par l'élevage, l'abattage et la distribution. Si cette concentration n'est pas inhabituelle dans ce type de secteur, elle s'accompagne néanmoins de barrières importantes à l'entrée, notamment les coûts élevés liés aux normes sanitaires, la rareté des terres agricoles et l'accès limité à certains intrants essentiels, tels que les reproducteurs de type grand-parent et parent stock.

Par ailleurs, la récente hausse des prix du poulet et des oeufs s'inscrit dans un contexte plus large d'augmentation du coût de plusieurs biens de consommation essentiels. Elle peut s'expliquer par différents facteurs, dont la hausse des coûts des intrants, de la maind'oeuvre et de l'énergie. Toutefois, l'hypothèse d'un pouvoir de marché et de son impact sur les prix ne peut être exclue.

La Commission souligne également la dépendance de nombreux petits opérateurs vis-à-vis des grands producteurs industriels, ce qui renforce la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du secteur.

L'étude vise ainsi à mieux comprendre les dynamiques concurrentielles tout au long de la chaîne d'approvisionnement, couvrant la production, l'élevage et la distribution de la volaille et des oeufs. Elle analysera la structure du marché, le cadre réglementaire ainsi que les pratiques des opérateurs, notamment en matière de fixation des prix et de relations commerciales entre grands groupes et éleveurs sous contrat.

Pour la Competition Commission, il s'agit de déterminer si certaines contraintes ou pratiques limitent la concurrence et, le cas échéant, d'identifier des pistes d'amélioration du fonctionnement du marché.

Le calendrier de l'étude s'étale sur plus d'un an. Après la phase de lancement et de consultation sur les termes de référence, la collecte d'informations et les échanges avec les parties prenantes se dérouleront du 30 juin au 31 décembre. Un rapport préliminaire sera ensuite publié au premier trimestre 2027, suivi d'une consultation publique en avril prochain.

Le rapport final est attendu le 11 juin 2027. Il formulera des recommandations visant à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur et pourra, si nécessaire, proposer des mesures correctrices. Les contributions des opérateurs et du public restent ouvertes jusqu'au 31 août.