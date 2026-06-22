Afrique: Les Aigles de Carthage éliminés après leur lourde défaite face l'équipe japonaise

21 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé

 La Tunisie s'est inclinée lourdement (0-4) devant le Japon, dans la nuit de samedi à dimanche, une deuxième défaite d'affilée qui consacre l'éliminer des Lions de l'Atlas de la Coupe du monde 2026.

Appelé au chevet des Lions de Carthage, le technicien français Hervé Renard n'a pas réalisé de miracle.

Les Aigles de Carthage n'ont pas résisté face aux Japonais. Comme lors de leur premier match face à la Suéde (5-1), la défense tunisienne a sombré.

Avec cette lourde défaite, les Aigles de Carthage sont quasiment éliminés avant leur troisième et dernier match de groupe.

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