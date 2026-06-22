Tunisie: Lancement de la première phase de restauration des « Sabats » et des arches menaçant ruine

La directrice par intérim de l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM), Soulafa Ouaididi, a confirmé ce lundi 22 juin 2026 le lancement de la première étape de la quatrième tranche du projet de restauration des « Sabats » (passages couverts) et des arches.

Lors d'une intervention à la Radio Nationale, la responsable a précisé que cette étape concerne 8 « Sabats » et 4 arches, répartis sur 3 arrondissements : Tunis-Médina, Bab Souika et Sidi El Béchir.

Elle a également souligné que le programme global comprend 30 « Sabats » et 10 arches. Le choix s'est porté sur ces 8 « Sabats » et 4 arches pour la première phase en raison du niveau de danger qu'ils représentent pour leur environnement immédiat.

La porte-parole a indiqué que les travaux ont débuté à Bab Souika et s'étaleront sur une période de 5 mois, tout en rappelant que ce projet s'inscrit dans le cadre du souci permanent de préserver la sécurité des passants et des habitants.