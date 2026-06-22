Ils ont été plus de 35 artistes ou groupes musicaux à se succéder sur la scène du Centre culturel de Thiès, qui a reçu la visite surprise du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, accompagné de son collègue chargé de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr.

Une présence symbolique du ministre de la Culture à Thiès, qualifiée de « grande terre de culture, de créativité et de talent », à l'occasion de la Fête de la musique, afin d'être au plus près des artistes et des populations. Alpha Thiam a profité de ce premier contact avec les artistes de la capitale du Rail pour partager sa vision et sa feuille de route pour la culture, mais aussi pour l'artisanat et le tourisme. Le ministre a déclaré que son ambition est de « faire de la culture un moteur de développement, de l'artisanat un créateur de richesses et d'emplois, et du tourisme le bénéficiaire économique de cette transformation ».