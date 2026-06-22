Sénégal: Deuxième phase du train express régional (TER) - La mise en service prévue dès septembre

Dans la dynamique de renforcement de la mobilité à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, samedi dernier, une visite du tronçon du Train express régional (Ter) reliant Dakar à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). À cette occasion, il a annoncé la mise en service de la deuxième phase du projet, longue de 19 kilomètres, dès le mois de septembre prochain.

Les usagers du Train express régional pourront bientôt emprunter le tronçon reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). L'annonce a été faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du lancement des travaux de la gare et de la passerelle de Sébikotane, samedi 20 juin dernier.

« Nous procéderons à la mise en service de la deuxième phase du Ter dès le mois de septembre, avant les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, une première en Afrique », a déclaré le chef de l'État. Plus tôt dans la journée, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli à la gare de Dakar par le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, ainsi que par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall. À bord d'une rame habillée aux couleurs des Joj Dakar 2026, il a parcouru l'ensemble du tracé jusqu'à la gare de l'Aibd.

À son arrivée, le chef de l'État a tenu à effectuer lui-même le parcours habituellement emprunté par les voyageurs. Cette visite lui a permis de découvrir les différentes installations de la gare aéroportuaire, notamment les dispositifs de vidéosurveillance, les systèmes de billetterie électronique ainsi que les équipements destinés à améliorer le confort et la sécurité des usagers. Les responsables du projet ont également présenté les caractéristiques techniques et financières des deux phases du Ter ainsi que les perspectives d'exploitation du réseau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Senter), Cheikh Ibrahima Ndiaye, le Ter desservira, à terme, 14 gares, auxquelles viendra s'ajouter celle de Sébikotane actuellement en construction. Tarifs inchangés jusqu'à Sébikotane Le réseau s'appuie également sur deux centres de maintenance situés à Colobane et à Rufisque. « Nous disposerons de 22 rames. Aujourd'hui, nous en exploitons 21 et l'arrivée d'une rame supplémentaire permettra d'améliorer considérablement le plan de transport », a-t-il indiqué.

Grâce à ce renforcement du matériel roulant, la fréquence des trains passera d'un départ toutes les dix minutes à un départ toutes les huit minutes entre Dakar et Diamniadio. Par ailleurs, un train sur trois poursuivra son trajet jusqu'à l'aéroport. S'agissant de la tarification, le directeur général de la Senter a précisé que le prix du trajet Dakar-Diamniadio, fixé à 1.500 FCfa, sera identique pour Dakar-Sébikotane, les deux gares étant situées dans la même zone tarifaire.

En revanche, le trajet entre Dakar et l'Aibd sera facturé à 4.000 FCfa. La mise en service de cette deuxième phase constitue une étape majeure dans l'extension du Ter et devrait contribuer à fluidifier les déplacements vers l'aéroport tout en renforçant l'offre de transport à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Un complexe hôtelier et commercial pour renforcer l'attractivité de Sébikotane

Le lancement des travaux de la gare de Sébikotane a été également un prétexte pour la présentation d'un ambitieux projet de complexe hôtelier et commercial porté par la commune dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le groupe Schiba, pour un investissement de 20 milliards de FCfa.

Convaincu des retombées économiques qu'une gare peut générer pour une localité, le maire Alioune Pouye entend tirer profit de la position stratégique de sa commune, située sur un axe majeur reliant Dakar à Thiès et à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). C'est dans cette perspective qu'il a initié ce projet structurant destiné à accompagner la dynamique de développement de la commune.

Le complexe sera implanté sur une superficie de 11 600 m². « Il s'agit d'un immeuble à usage de bureaux d'une surface bâtie de 478 m² et d'un hôtel trois étoiles comprenant 107 chambres et cinq suites », a détaillé le maire. Au-delà de ces infrastructures, le projet prévoit également la réalisation d'un parking payant afin de mieux gérer le stationnement autour de la gare, une problématique déjà observée sur le premier tronçon du Ter.

Alioune Pouye fonde de grands espoirs sur ce projet pour accélérer le rayonnement et la modernisation de Sébikotane. Il estime qu'il contribuera à la création d'emplois, à la dynamisation de l'activité économique et commerciale locale ainsi qu'à la génération de recettes durables pour la commune dans le cadre de ce partenariat public-privé.