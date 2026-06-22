Sénégal: Reug Reug/Ama Baldé - Le choc de tous les dangers enfin officialisé

Après plusieurs mois d'attente, le duel tant espéré entre Ama Baldé et Reug Reug est enfin acté. Le choc des titans, finalisé par Albourakh Events, promet une confrontation explosive entre deux styles, deux puissances et deux ambitions qui ne laissent aucune place au doute.

La structure Albourakh Events a finalement officialisé, mardi dernier, le choc très attendu entre Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé et Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer. Un affrontement de prestige qu'elle envisage d'organiser au cours de la saison 2026-2027. Initialement ficelé depuis l'année dernière, le combat Reug Reug - Ama Baldé avait connu plusieurs retards liés aux aléas du calendrier et aux choix des adversaires. Après sa victoire sur Gris Bordeaux en juin 2024, l'héritier de Falaye Baldé avait d'abord lancé un défi à Franc de Jambars Wrestling Academy.

Mais lors des négociations avec le promoteur Baye Ndiaye, « Seuleu bu Ndaw » avait accepté deux adversaires potentiels : Franc, qu'il a finalement affronté le 16 février 2025 et contre qui il s'est incliné, puis Reug Reug. Après avoir honoré son engagement face à Franc, Ama Baldé devait patienter pour croiser le fer avec son second adversaire désigné.

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Mais les nombreux reports du combat entre Boy Niang 2 et Reug Reug, dus à des blessures successives des deux lutteurs, ont repoussé l'échéance. C'est finalement le dimanche 7 juin dernier que Reug Reug a obtenu son ticket définitif en dominant Boy Niang 2, se libérant ainsi de son contrat avec Gaston Productions pour rejoindre le pool d'Albourakh Events.

Dès sa victoire sur le fils de « De Gaulle », la « Foudre » de Thiaroye avait réaffirmé sa volonté d'en découdre avec Ama Baldé. Cependant, certaines voix s'élèvent pour contester la pertinence sportive de ce duel. En cause, la récente contre-performance d'Ama Baldé et la dynamique difficile des lutteurs de Pikine, tous battus lors de leurs derniers combats.

Pour certains observateurs, dont l'ancienne gloire Tapha Guèye de Fass, le lutteur de Pikine devrait d'abord affronter un adversaire de moindre calibre afin de se relancer avant de viser un combattant du niveau de Reug Reug. Malgré ce débat, Albourakh Events a décidé de passer à l'offensive en verrouillant définitivement le combat, programmé pour la saison 2026-2027. Une décision qui met fin à des mois de spéculations et relance l'excitation dans l'arène.

Théoriquement, beaucoup donnent Reug Reug favori, estimant que sa puissance physique et son explosivité peuvent faire la différence face à n'importe quel adversaire. Mais réduire Ama Baldé à un simple outsider serait une erreur manifeste d'appréciation. Le fils de Falaye a déjà prouvé sa capacité à créer la surprise, notamment face à Malick Niang, qu'il avait dominé le 1er janvier 2024. Autant dire déjà que ce choc s'annonce comme l'un des combats les plus indécis et les plus attendus de la prochaine saison.