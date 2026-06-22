Congo-Kinshasa: Ituri - Le nouveau gouverneur prône le dialogue mais avertit sur l'usage de la force

Le nouveau gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba, a appelé, vendredi 19 juin, toutes les communautés locales à s'engager activement dans la recherche de solutions durables face à l'insécurité persistante qui secoue la région. S'exprimant vendredi lors d'un point de presse à Bunia, le chef de l'exécutif provincial a lancé un message à la fois d'ouverture et de fermeté, invitant les différents acteurs, y compris les groupes armés, à privilégier le dialogue pour restaurer la paix.

Le gouverneur a indiqué être encouragé par les premiers signes d'apaisement observés sur le terrain. Dans cette dynamique, les autorités provinciales ont décidé d'ouvrir un espace de concertation inclusif.

« Nous sommes encouragés par les premiers signaux en faveur de la paix émis par les différents acteurs sur le terrain », a déclaré le général Gaby Kasongo Mulumba.

Il a précisé que cette démarche vise à associer toutes les composantes de la société iturienne, sans exclusion, y compris les groupes encore impliqués dans les violences :

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« Nous avons décidé d'ouvrir nos portes à toutes les composantes de la société iturienne, y compris à ceux qui troublent encore la quiétude de nos populations, afin de les écouter et de rechercher, à travers un dialogue constructif, des solutions durables aux problèmes de l'insécurité ».

Dialogue, mais avec une ligne rouge

Tout en privilégiant la voie du dialogue, le gouverneur a averti que cette approche trouvera ses limites si elle n'aboutit pas à des résultats concrets.

« Toutefois, si cette démarche de dialogue n'aboutit pas, le gouvernement provincial militaire prendra ses responsabilités et imposera la paix par les moyens coercitifs prévus par la loi et les textes internationaux », a déclaré le général Kasongo.

Ce message traduit la volonté des autorités de combiner approche politique et réponse sécuritaire, dans un contexte marqué par des violences récurrentes attribuées à divers groupes armés.

Au-delà des acteurs armés, le gouverneur s'est également adressé à l'ensemble de la population de l'Ituri, soulignant que la paix dépend de l'engagement collectif :

« Je voudrais attirer l'attention de toute la population de l'Ituri : la paix est entre vos mains. Donnons-nous cette paix, préservons-la, transmettons-la aux générations futures ».

Cet appel insiste sur le rôle des communautés dans la consolidation de la paix, notamment à travers la cohabitation pacifique, le dialogue intercommunautaire et la dénonciation des violences.

La prise de fonction du général Gaby Kasongo Mulumba intervient dans un contexte sécuritaire fragile en Ituri, où les attaques de groupes armés continuent de provoquer des déplacements massifs de populations et d'aggraver la crise humanitaire.

Face à cette situation, les autorités provinciales semblent vouloir adopter une stratégie équilibrée, misant à la fois sur : le dialogue inclusif pour désamorcer les tensions, et l'action coercitive légale pour rétablir l'ordre si nécessaire.