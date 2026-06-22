Congo-Kinshasa: L'Archidiocèse du pays dénonce l'occupation de son parvis par des militants se réclamant de la Force du Progrès

L'Archidiocèse de Kinshasa a dénoncé l'occupation sans autorisation de l'espace situé devant l'Archevêché de Kinshasa par un groupe de militants se réclamant de la Force du Progrès, branche de mobilisation de l'UDPS. Dans un communiqué publié samedi 20 juin, la Chancellerie affirme que les faits se sont produits en fin de matinée.

Selon le document, les militants auraient investi les lieux dans l'intention d'y mener des activités et d'y installer des insignes du parti présidentiel.

« Invités à libérer les lieux, ils ont proféré des injures et des menaces envers les autorités de l'Église », indique le communiqué.

L'Archidiocèse précise que la situation a été maîtrisée grâce à l'interventionde la Police nationale congolaise.

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Selon la Chancellerie, le calme a rapidement été rétabli et aucun incident majeur n'a été enregistré après l'intervention des forces de l'ordre.

L'Église catholique a par ailleurs remercié les services de sécurité pour leur diligence et leur professionnalisme dans la gestion de cet incident.

Un appel au respect des institutions religieuses

Dans son communiqué, l'Archidiocèse de Kinshasa condamne fermement ce qu'il qualifie de « provocation inacceptable » et estime que ces actes constituent une atteinte aux droits de propriété ainsi qu'au respect dû aux institutions ecclésiastiques.

« L'Archidiocèse de Kinshasa dénonce cette provocation inacceptable. Il condamne fermement de tels agissements, qui constituent une atteinte grave au droit de propriété, au respect dû aux institutions ecclésiastiques, à la sacralité des lieux de culte et aux principes fondamentaux du vivre-ensemble », souligne le texte.

À cette occasion, l'Église a renouvelé son appel aux autorités politico-administratives et sécuritaires afin qu'elles garantissent efficacement la sécurité des personnes et de leurs biens.

Tout en invitant les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à faire preuve de vigilance, de calme et de retenue, l'Archidiocèse de Kinshasa réaffirme son attachement à la paix, au dialogue, au respect des institutions et à la coexistence harmonieuse.

Le communiqué se conclut par une prière pour la paix et le respect mutuel en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa.

L'Église dit non au changement de la Constitution

Cet incident intervient dans un contexte de vives tensions entre l'Église catholique et le pouvoir autour du débat sur une éventuelle révision de la Constitution.

Quelques heures avant l'occupation du parvis de l'Archevêché par des militants se réclamant de la Force du Progrès, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avait réaffirmé son opposition à tout projet de changement de la Loi fondamentale.

À l'issue d'une assemblée extraordinaire tenue à Kinshasa du 18 au 20 juin, les évêques catholiques ont estimé qu'une telle initiative « n'était ni prioritaire ni opportune au regard des défis actuels auxquels fait face le pays ».

Face à la presse, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Nshole, avait mis en garde contre les conséquences d'une modification de la Constitution.

« Le changement de la Constitution comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité de changer la Constitution. La priorité aujourd'hui en RDC, c'est le retour de la paix, le bien-être social du Congolais, l'unité et la cohésion nationale », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient alors que les discussions autour d'une éventuelle révision constitutionnelle alimentent depuis plusieurs mois le débat politique congolais. Si la majorité au pouvoir évoque la nécessité d'adapter certaines dispositions de la Loi fondamentale aux réalités actuelles du pays, l'opposition et plusieurs organisations de la société civile redoutent une réforme susceptible de remettre en cause les équilibres institutionnels établis par la Constitution de 2006.