Sénégal: Aménagement du territoire et industrialisation - Sébikotane et Diamniadio, vitrines du Sénégal productif

Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé, en juin 2025, deux inaugurations majeures illustrant la nouvelle stratégie de développement du Sénégal : le lancement de la gare multimodale de Sébikotane, maillon essentiel de l'extension du TER, et la mise en service de l'usine textile ABCI Global à Diamniadio. Deux projets structurants qui conjuguent mobilité, urbanisation et ré-industrialisation.

Le Sénégal poursuit son ambition de transformation économique à travers des investissements structurants destinés à renforcer l'attractivité des territoires et à stimuler la création de valeur locale. Cette orientation s'est matérialisée par le lancement officiel des travaux de la gare multimodale de Sébikhotane et l'inauguration de l'usine textile AVCI Global dans la zone économique spéciale de Diamniadio, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Située à l'entrée stratégique de Dakar, la commune de Sébikhotane s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement avec la construction d'une gare multimodale intégrée à la deuxième phase du Train Express Régional (TER).

Édifiée sur une superficie de 1,2 hectare, l'infrastructure comprendra un bâtiment voyageur, plus de 1 400 m² de quais pour autobus, quatre emplacements pour autocars, 99 places de stationnement, une zone dédiée aux taxis, une passerelle piétonne, un poste de gendarmerie ainsi que des espaces commerciaux. Le projet prévoit également l'aménagement d'un parvis public de 3 700 m² et la plantation de 165 arbres, dans une approche conciliant mobilité urbaine et durabilité environnementale.

Au-delà de sa fonction de transport, la gare est conçue comme un véritable levier de développement économique. Sa position au croisement des principaux axes routiers et de l'autoroute à péage devrait favoriser la fluidité du trafic, renforcer l'attractivité foncière de la zone et encourager l'implantation de nouvelles activités.

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Autre particularité du projet : sa réalisation repose entièrement sur des compétences sénégalaises. De la conception architecturale à l'exploitation future, en passant par les travaux de construction, l'ensemble de la chaîne de valeur mobilise une expertise nationale, illustrant la volonté des autorités de promouvoir le contenu local dans les grands projets d'infrastructures.

Un complexe commercial de 20 milliards de FCFA en préparation

Dans le prolongement de cette dynamique, un ambitieux projet immobilier et commercial a été dévoilé par la municipalité de Sébikotane, en partenariat avec le groupe ivoirien Chibat et sous l'accompagnement de l'APIX.

D'un coût estimé à 20 milliards de FCFA, ce programme de partenariat public-privé sera développé sur une emprise foncière de 11 700 m². Il comprendra un centre commercial moderne, un immeuble de bureaux, un hôtel trois étoiles de 112 chambres et suites, des espaces de stationnement ainsi que des infrastructures sportives. À terme, cet ensemble devrait contribuer à faire de Sébikhotane un nouveau pôle économique régional, bénéficiant de sa proximité avec Diamniadio et l'Aéroport international Blaise-Diagne.

AVCI Global relance l'ambition textile du Sénégal

À Diamniadio, l'inauguration de l'usine ABCI Global Industrie marque une nouvelle étape dans la stratégie de réindustrialisation du pays. Implantée au sein de la zone économique spéciale, l'unité industrielle représente un investissement initial de 6 milliards de FCFA. Installée dans un bâtiment de 4 680 m², elle est spécialisée dans la confection de vêtements, notamment destinés aux forces de défense et de sécurité. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a rappelé l'importance de reconstruire une filière textile nationale intégrée, dans le sillage des grandes industries qui ont marqué l'histoire économique du Sénégal, telles qu'ECOTAF, SOTIBA ou SOTEXCA.

L'ambition affichée consiste à développer une chaîne de valeur complète, allant de la production cotonnière à la fabrication de produits finis. Le pays dispose déjà d'un potentiel significatif avec plus de 16 000 producteurs cultivant près de 20 000 hectares de coton. L'usine devrait générer, à terme, 200 emplois directs, avec une attention particulière accordée à l'insertion des jeunes et des femmes. Les autorités insistent également sur le transfert de compétences et la montée en qualification de la main-d'œuvre nationale afin de garantir un ancrage durable du savoir-faire industriel.

Une même vision du développement

À travers ces deux projets, le gouvernement met en œuvre une stratégie articulée autour de trois priorités : l'amélioration des infrastructures de mobilité, l'émergence de nouveaux pôles urbains et la relance de l'activité industrielle.

Qu'il s'agisse de la gare multimodale de Sébikhotane ou de l'usine textile AVCI Global, le même objectif se dessine : créer davantage de richesses et d'emplois sur le territoire national en s'appuyant sur les compétences locales et sur des partenariats internationaux orientés vers le transfert de technologie et la production de valeur ajoutée au Sénégal.