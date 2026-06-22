Sénégal: Éducation à Mbour - Révisions géantes avant l'assaut du baccalauréat

À quelques jours du démarrage des épreuves du baccalauréat, Mbour a vécu au rythme d'une vaste opération de révisions départementales, destinées aux candidats. Venus des différentes localités du département, plusieurs milliers d'élèves ont pris part à cette initiative pédagogique de grande envergure. Une mobilisation remarquable qui a suscité l'admiration des enseignants, des apprenants et des partenaires, aussi bien par son ampleur que par ses effets attendus sur les résultats scolaires. Les séances de synthèse ont porté sur le français, la philosophie, l'histoire et la géographie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et les mathématiques

Organisée chaque année, cette activité éducative s'est progressivement imposée comme un rendez-vous incontournable pour les futurs bacheliers. « Nous touchons environ 2 000 participants chaque jour, du lundi au vendredi. Les cours portent sur les mathématiques, les sciences physiques, les SVT, le français, l'anglais, l'histoire et la géographie », a confié Pape M. Sène le président-directeur de l'Institut Moderne de Mbour.

Au-delà de la simple consolidation des acquis, cette rencontre est un cadre privilégié de solidarité et d'échanges et de transmission d'expériences. Les organisateurs ont particulièrement salué l'engagement de l'Amicale des élèves et étudiants originaires de Mbour, présents dans les différentes universités du pays. Leur contribution a largement renforcé la qualité de l'encadrement pédagogique propose aux candidats.

L'initiative a d'ailleurs dépassé le cadre de la commune de Mbour pour concerner l'ensemble du département. De nombreux candidats issus de diverses collectivités territoriales ont effectué le déplacement, séduits par cette formule de préparation intensive.

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« La fierté dépasse la commune. Nous parlons aujourd'hui du département de Mbour. Si nous avions voulu limiter l'activité, nous aurions pu nous contenter d'une salle. Mais nous avons eu la clairvoyance d'ouvrir l'initiative à l'ensemble du département », a souligné un responsable.

Cette ouverture a favorisé une meilleure équité dans l'accès aux ressources pédagogiques, particulièrement pour les élèves vivant dans des zones où les dispositifs d'accompagnement sont encore insuffisants.

Les organisateurs n'ont pas manqué de rendre hommage aux nombreux partenaires qui ont accompagné cette édition. Une mention spéciale a été adressée au parrain de l'événement, Pape Abdourahmane Dabo, directeur général de la Sn-Hlm ainsi qu'aux différentes structures ayant apporté leur soutien matériel et financier.

Cette convergence d'efforts entre acteurs éducatifs, étudiants, autorités locales et partenaires privés apparaît comme l'un des principaux facteurs du succès de cette édition.

Interrogé sur une éventuelle extension de cette expérience dans d'autres communes, les responsables ont affiché une ambition mesurée, tout en réaffirmant leur volonté de poursuivre leur engagement. « Notre vision est claire : continuer à organiser des événements dans le domaine de l'éducation. C'est notre ambition », a affirmé l'un des coordonnateurs.

À l'endroit des candidats au baccalauréat, les organisateurs ont lancé un appel à la sérénité et à la confiance. « Le baccalauréat est une étape importante, mais des milliers de personnes l'ont déjà obtenu avant eux. Ils doivent rester concentrés, sérieux et confiants », a insisté Monsieur Sène.

Un message empreint d'espoir qui résume l'esprit de cette grande mobilisation éducative destinée à accompagner la jeunesse vers la réussite et préparer une nouvelle génération de diplômés capables de contribuer au développement de Mbour et de l'ensemble du département.

À travers cette initiative, Mbour confirme rôle de pôle éducatif essentiel de la Petite Côte, où l'engagement communautaire est essentiel pour la réussite scolaire et l'avenir de la jeunesse.