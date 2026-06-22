Sénégal: Edition de la journée internationale du yoga - Vieillir en bonne santé

Le Monument de la Renaissance africaine, site emblématique de la capitale sénégalaise, a accueilli hier dimanche 21 juin 2026, la douzième édition de la Journée internationale du yoga. Organisée par l'ambassade de l'Inde au Sénégal, cette grande démonstration de yoga a rassemblé des centaines de passionnés, de jeunes et de familles venus célébrer ensemble une pratique millénaire devenue un mouvement mondial pour la santé, l'harmonie et le bien-être. Placée sous le thème « Le yoga pour vieillir en bonne santé », cette édition 2026 a mis en lumière les bienfaits de cette discipline à tous les âges de la vie.

La cérémonie a été ponctuée par les interventions de trois personnalités à savoir son Excellence Dinkar Asthana, ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Yahya Hassan, président de l'Association nationale des professeurs de yoga du Sénégal, et de Madame Djirèye Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Dans son adresse à l'assistance, l'ambassadeur Dinkar Asthana est revenu sur la genèse de cette journée dédiée au yoga. Le 11 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 juin, Journée internationale du yoga, à l'initiative du Premier ministre indien Narendra Modi. Celui-ci avait alors déclaré : « Le yoga est un don inestimable de l'ancienne tradition indienne. Il incarne l'unité du corps et de l'esprit, la pensée et l'action, la maîtrise de soi et l'épanouissement. »

Le choix du 21 juin, qui correspond au solstice d'été, revêtune portée symbolique particulière puisqu'il s'agit du jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. La résolutionprésentée par l'Inde, avait alors recueilli le soutien exceptionnel de 175 États membres.

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Yoga : bien plus qu'une simple gymnastique

Prenant la parole après l'ambassadeur, et abordant à son tour la signification profonde de cette discipline, Yahya Hassan s'est attaché à déconstruire une perception largement répandue : « Le yoga n'est pas un sport. Si c'était seulement de la gymnastique pour devenir souple, il suffirait d'aller faire de la danse classique. » Selon lui, le yoga est d'abord un art de vivre et une science basée sur le souffle, l'énergie intérieure et la vibration. Il a souligné son efficacité dans la lutte contre le stress, la grande affection du XXIe siècle, tout en rappelant qu'il favorise aussi une meilleure performance dans toutes les disciplines sportives, du football, au basket en passant par les arts martiaux, grâce à la régénération et à la récupération qu'il procure.

Prenant ensuite la parole, la ministre Djirèye Clotilde Coly a souligné la pertinence du thème retenu cette année : « Le yoga pour bien vieillir nous rappelle l'importance d'adopter des habitudes de vie favorables à la santé physique et mentale tout au long de notre existence. » Elle a salué une pratique qui favorise l'harmonie du corps et de l'esprit, atténue le stress, améliore la mobilité et participe à la préservation du bien-être des personnes de tous âges, avec une attention particulière portée aux aînés. La ministre a également réaffirmé la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et l'Inde, fondées sur le respect mutuel et le d' expériences dans des secteurs aussi divers que la santé, l'éducation, la culture et le sport.

L'ensemble des intervenants a rappelé que le yoga, se distingue par son caractère universel et inclusif. Grâce à sa grande capacité d'adaptation, cette discipline est accessible à chacun, indépendamment de l'âge, de l'origine, ou des aptitudes physiques. En associant les postures, les techniques respiratoires, la méditation et la pleine conscience, elle contribue au développement de la souplesse, de l'équilibre, de la force et de la mobilité, tout en favorisant le bien-être psychologique. Ces bienfaits s'inscrivent en parfaite cohérence avec les objectifs de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avant l'ouverture de la séance de yoga dirigée par les encadreurs expérimentés de l'Association nationale des professeurs de yoga du Sénégal, l'ambassadeur Asthana a invité les participants à faire perdurer l'esprit de cette célébration au-delà de cette journée : « Faisons du yoga une partie intégrante de notre vie quotidienne et une source de force, d'équilibre et de positivité pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés. »

La matinée s'est achevée par une séance collective organisée sur le parvis du Monument, illustration de cette quête d'harmonie entre le corps et l'esprit, mais également entre les peuples et les cultures, dans le respect de la philosophie même du yoga dont l'essence est de « unir ».