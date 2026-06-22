Sénégal: Diplomatie économique - Diomaye en quête de capitaux allemands

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a entamé depuis, hier dimanche 21 juin 2026 une visite officielle de trois jours en Allemagne avec un objectif clairement affiché : mobiliser des investissements, renforcer les partenariats technologiques et accélérer la transition énergétique du Sénégal. Une offensive diplomatique qui s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050.

Le président Bassirou Diomaye Faye est à Berlin depuis hier dimanche 21 juin pour une visite officielle de trois jours placée sous le signe de la coopération économique. Au-delà du protocole diplomatique, ce déplacement vise avant tout à renforcer l'attractivité du Sénégal auprès des investisseurs allemands et à consolider les partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'industrie et l'innovation technologique.

Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne représente un partenaire de premier plan pour les ambitions de transformation économique portées par Dakar. Grâce à des institutions reconnues comme la Banque allemande de développement (KfW) et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), Berlin dispose d'une solide expertise en matière de financement du développement, de transition énergétique et de transfert de technologies.

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Le chef de l'État sénégalais entend ainsi promouvoir les opportunités offertes par la Vision Sénégal 2050, le nouveau référentiel de développement national. Industrialisation, souveraineté énergétique, modernisation des infrastructures, économie numérique et valorisation des ressources naturelles figurent parmi les principaux axes susceptibles d'intéresser les entreprises allemandes en quête de nouveaux marchés et de partenariats durables.

La question énergétique devrait occuper une place centrale dans les discussions. Alors que le Sénégal est entré dans l'ère de la production pétrolière et gazière, les autorités souhaitent également accélérer le développement des énergies renouvelables afin de garantir un modèle de croissance durable. L'expérience allemande dans la transition énergétique apparaît à cet égard comme un atout majeur pour accompagner cette transformation.

Cette visite illustre également l'orientation de plus en plus économique de la diplomatie sénégalaise. Sous l'impulsion du président Diomaye Faye, les déplacements officiels sont conçus comme des instruments de promotion des investissements, de recherche de financements et de conclusion de partenariats à forte valeur ajoutée.

Après avoir multiplié les initiatives de coopération en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, Dakar se tourne désormais vers l'Europe industrielle avec l'ambition de diversifier ses partenaires et d'accélérer la mise en oeuvre de ses priorités de développement. Un positionnement qui s'inscrit dans une logique de souveraineté économique assumée, où le Sénégal entend construire des partenariats fondés sur des intérêts mutuellement bénéfiques et orientés vers des résultats concrets.