Sénégal: Primes, restauration, contrat de Pape Thiaw - Le vrai du faux

Plus d'un milliard de francs F CFA de primes versées a une délégation officielle composée de 55 membres comprenant les joueurs, l'encadrement technique et médical, les dirigeants fédéraux et des agents du ministère des Sports. Un quartier libre qui serait à l'origine de repas commandés à l'extérieur. Un salaire de 30 millions de francs CFA fixé pour Pape Thiaw après l'expiration de son contrat en février 2026. Sud Quotidien démêle le vrai du faux pour ses lecteurs et internautes, après une polémique qui est en passe de troubler la quiétude de la Tanière.

L'article de nos confrères de SportNewsAfrica paru vendredi dernier a affolé la toile et créé une onde de choc au Sénégal et au-delà de nos frontières. Entre démentis et confirmations partielles et mises au point, la polémique a rapidement pris de l'ampleur autour de la Tanière

Pape Thiaw sans contrat

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Le sélectionneur national, Pape Thiaw est arrivé aux États-Unis sans contrat. C'est d'ailleurs un secret de polichinelle. Le bail qui le liait à la Fédération sénégalaise de football (tiers-employeur) et à l'Etat du Sénégal (autre tiers-payeur) était arrivé à expiration en février 2026, au lendemain de la Coupe d'Afrique des nations de football au Maroc (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026). On se rappelle que l'Etat du Sénégal par l'entremise d'un agent du ministère des Sports avait déclaré que Pape Thiaw, à la fin de son intérim, ne pouvait pas prétendre au même traitement salarial que Aliou Cissé, écarté de son poste dans des conditions particulièrement abruptes, sous la pression d'une opinion publique très critique, à seulement deux jours de la publication de sa liste pour les éliminatoires de la CAN.

L'ancien capitaine des Lions dont la rémunération initiale était fixée à 15 millions de francs CFA, avait obtenu une revalorisation, portant son salaire mensuel à 20 millions, assortie d'une prime de signature de 120 millions de francs CFA, échelonnée sur 12 mois à raison d'un versement de 30 millions tous les quatre mois.

Pour sa part, Pape Thiaw accepte de parapher son engagement sans réserve, malgré des objectifs particulièrement ambitieux. Il lui est d'abord assigné la mission de qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde alors que la sélection occupait à ce moment la troisième place de son groupe, derrière le Soudan et la RD Congo. À cela s'ajoutait l'impératif de conquérir le titre continental au Maroc. Loin de s'en émouvoir, le technicien originaire de Niary Tally assume pleinement le défi. « J'étais sûr de réaliser ces performances », confiait-t-il, après le sacre continental.

Vient ensuite l'heure du renouvellement de son contrat. Porté par ses succès, celui dont les aptitudes étaient parfois mises en doute quelques mois plus tôt, bénéficie alors d'une large reconnaissance populaire. D'entraîneur considéré comme exposé aux incertitudes de la fonction, Pape Thiaw s'impose progressivement comme une référence incontournable à la tête de la sélection nationale. C'est alors là que les négociations prennent une nouvelle dimension. Pour poursuivre l'aventure jusqu'au Mondial nord-américain, il sollicite une rémunération mensuelle de 50 millions de francs CFA, tandis que l'État fixe son plafond à 30 millions. Un montant qui constituerait un niveau inédit pour un sélectionneur national et qui aurait reçu l'aval du chef de l'État, Bassitou Diomaye Faye, lui-même. Pour le reste c'est une question de lenteurs administratives. Une situation qui n'est pas sans rappeler certains précédents ayant concerné d'autres sélectionneurs nationaux..

Restauration sur commande

Depuis plusieurs années les repas de l'équipe nationale sont préparés par un cuisinier du nom de Diallo. Pour cette coupe du monde, ce dernier n'a malheureusement pas été en mesure de faire le voyage avec la délégation. Selon certaines sources l'absence de visa pour les Etats-Unis expliquerait son maintien à Dakar.

Les commandes des plats effectuées à l'extérieur trouveraient leur origine dans le quartier libre que le staff technique a accordé aux Lions au lendemain de la défaite contre la France (3-1). Un gros paradoxe qui interroge à ce niveau de la compétition. « Certains joueurs sont allés jusqu'à New York. D'autres sont sortis. D'aucuns ont commandé à manger », confie un membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a requis l'anonymat.

Notre interlocuteur tient à relativiser la portée des faits rapportés : « il y a de l'extrapolation. Certains joueurs sont restés à l'hôtel et ont demandé à leurs collègues de leur apporter quelque chose à manger. C'est tout ! », précise-t-il.

Mais d'autres Fédéraux, affichent une position plus ferme. Pour eux, une telle situation est « inacceptable ». « Rien de tout ça ne va plus se reproduire. Nous avons besoin de quiétude. Ça a créé une polémique inutile », tranche un autre membre du Comité exécutif.

1,100 milliard réparti entre 55 membres de la délégation officielle

Chaque joueur a reçu une prime de 20 millions. Ce qui fait un total de 520 millions répartis entre 26 joueurs. Il s'agit d'une prime de participation qui n'a rien à voir avec la prime de qualification qui est généralement calculée au prorata de matches. Soit un autre montant de 20 millions. Tous les autres membres du staff technique, staff médical, de l'intendance, du média officer ont reçu le même montant. Le même montant a été octroyé à quatre membres de la Fédération sénégalaise de football et quatre autres membres du ministère des sports, confie une source du département ministériel. Soit un total de 1 milliard 100 millions F CFA de prime de qualification pour une délégation officielle de 55 membres. Place maintenant au jeu !