Sénégal: Ziguinchor célèbre la fête de la musique sous le signe de la valorisation des talents locaux

Ziguinchor — La Maison des cultures urbaines et le Centre culturel régional de Ziguinchor ont célébré la fête de la musique à travers une série d'animations artistiques mettant à l'honneur la richesse, la diversité et la créativité musicale de la Casamance.

Organisée dans une ambiance festive et conviviale ce week-end, cette manifestation a réuni de nombreux artistes, musiciens, danseurs et passionnés de culture venus partager leur amour de la musique et valoriser les talents locaux devant un public nombreux.

Tout au long de la soirée, concerts et prestations artistiques se sont succédé, offrant aux spectateurs un aperçu varié des expressions musicales de la Casamance, entre sonorités traditionnelles et influences contemporaines.

Les organisateurs ont souligné que cette célébration vise à promouvoir la culture locale, à encourager l'émergence de jeunes talents et à renforcer les échanges entre artistes de différents horizons.

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Le public, composé de jeunes et d'adultes, a répondu massivement à l'appel, transformant l'événement en un véritable moment de communion culturelle et de partage intergénérationnel autour de la musique.

Au-delà des spectacles, cette édition de la Fête de la musique a également permis aux participants de découvrir de nouveaux artistes et de créer des espaces d'échanges favorisant la transmission des savoirs et des expériences artistiques.

A travers cette initiative conjointe, la Maison des cultures urbaines et le Centre culturel régional ont réaffirmé leur engagement en faveur de la promotion des talents de la Casamance, invitant les populations à continuer de faire rayonner la musique comme vecteur d'unité, de cohésion sociale et de développement culturel.