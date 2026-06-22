Sénégal: Ziguinchor célèbre la fête de la musique sous le signe de la valorisation des talents locaux

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La Maison des cultures urbaines et le Centre culturel régional de Ziguinchor ont célébré la fête de la musique à travers une série d'animations artistiques mettant à l'honneur la richesse, la diversité et la créativité musicale de la Casamance.

Organisée dans une ambiance festive et conviviale ce week-end, cette manifestation a réuni de nombreux artistes, musiciens, danseurs et passionnés de culture venus partager leur amour de la musique et valoriser les talents locaux devant un public nombreux.

Tout au long de la soirée, concerts et prestations artistiques se sont succédé, offrant aux spectateurs un aperçu varié des expressions musicales de la Casamance, entre sonorités traditionnelles et influences contemporaines.

Les organisateurs ont souligné que cette célébration vise à promouvoir la culture locale, à encourager l'émergence de jeunes talents et à renforcer les échanges entre artistes de différents horizons.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le public, composé de jeunes et d'adultes, a répondu massivement à l'appel, transformant l'événement en un véritable moment de communion culturelle et de partage intergénérationnel autour de la musique.

Au-delà des spectacles, cette édition de la Fête de la musique a également permis aux participants de découvrir de nouveaux artistes et de créer des espaces d'échanges favorisant la transmission des savoirs et des expériences artistiques.

A travers cette initiative conjointe, la Maison des cultures urbaines et le Centre culturel régional ont réaffirmé leur engagement en faveur de la promotion des talents de la Casamance, invitant les populations à continuer de faire rayonner la musique comme vecteur d'unité, de cohésion sociale et de développement culturel.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.