Sénégal: Saint-Louis - Des rues et édifices baptisés au nom de figures historiques ayant marqué la ville

Saint-Louis — La municipalité de Saint-Louis a procédé, dimanche, à une cérémonie de baptême de rues et d'édifices publics qui portent désormais les noms de 46 personnalités ayant marqué l'histoire politique, religieuse et intellectuelle de la vieille ville.

L'ancien directeur général de la FAO, Jacques Diouf, l'ancien médiateur de la République Alioune Badara Cissé, ainsi que les figures religieuses El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba et MGR Benjamin Ndiaye, figurent parmi les personnalités immortalisées.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de valorisation de la mémoire collective et du patrimoine historique de la cité tricentenaire, a indiqué le maire de la vieille ville.

Amadou Mansour Faye souligne que cet acte traduit une "volonté de réconcilier Saint-Louis avec son histoire, de valoriser le patrimoine immatériel et de rendre hommage aux femmes et hommes qui ont contribué au rayonnement de la cité tricentenaire".

Il a salué le "travail remarquable" effectué par la commission de dénomination des rues, édifices et places publiques, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette initiative.