Sénégal: Financement routier - Une délégation malgache à Dakar pour s'inspirer du modèle sénégalais

Dakar — Le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) annonce avoir accueilli du 16 au 18 juin une délégation malgache venue s'inspirer des mécanismes de mobilisation et de financement mis en oeuvre au Sénégal

Conduite par le président du Conseil d'orientation du Fonds routier malgache, Zarnelson Andrianfinsaina, la mission visait également à favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions, peut-on lire dans un communiqué du FERA transmis à l'APS.

La délégation a été notamment entretenu sur mécanismes de mobilisation des ressources destinées à l'entretien routier, au mode de financement du FERA, à son organisation interne ainsi qu'à son cadre juridique et institutionnel, souligne le texte.

Le choix du Sénégal s'explique notamment par "la qualité de ses infrastructures routières, un niveau de service supérieur à 80 % ainsi que les relations diplomatiques entretenues entre les deux pays", indique la même source en citant M. Andrianfinsaina.

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La contribution des collectivités territoriales au financement des travaux routiers, les partenariats avec les bailleurs de fonds et l'accès aux marchés financiers, ont également intéressés les participants.

Il en est de même pour l'implication des transporteurs dans la mobilisation des ressources, ainsi que les procédures de passation des marchés et le rôle de l'agent comptable.

La directrice générale du FERA, Soukèye Diop Fam, a salué le choix porté sur le Sénégal pour cette mission d'échange d'expériences.

Également présidente du Groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains (AFERA), elle a rappelé le fait que les pays africains sont confrontés à des défis similaires dans le financement des infrastructures routières.

Mme Fam a aussi indiqué que l'AFERA travaille actuellement à l'élaboration d'un modèle type de fonds d'entretien routier destiné à apporter des réponses communes aux difficultés rencontrées par les pays du continent dans ce secteur stratégique.