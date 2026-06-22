Sénégal: Fête de la musique - Alpha Thiam rappelle 'le langage universel et de paix' du 4e art

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a insisté, dimanche, sur le langage universel, de paix et de cohésion sociale de la musique à l'occasion de la journée internationale dédiée à ce secteur et célébrée le 21 juin de chaque année.

"Nous célébrons aujourd'hui [dimanche, 21 juin] la musique comme un langage universel, de paix, de cohésion sociale, de fraternité et du commun vivre-ensemble", a-t-il dit en procédant au lancement officiel des festivités de la fête de la musique à la maison de la culture Douta Seck.

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du Gouvernement, Bakary Sarr, le maire de la Médina, Bamba Fall, et plusieurs autres personnalités ont assisté à la cérémonie.

Selon Alpha Thiam, le thème de la fête de la musique retenu cette année, "La musique partout, pour tous et par tous", répond "parfaitement" à la volonté de son département de "rapprocher la culture des citoyens et de faire de celle-ci un puissant levier de transformation économique, sociale et territoriale".

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Il a aussi évoqué l'ambition claire de son département allant dans le sens de faire de la culture sénégalaise un "moteur de développement économique, de l'artisanat un puissant moteur créateur de richesse et d'emploi, du tourisme un levier de croissance durable et du Sénégal une référence culturelle majeure".

Selon Bakary Sarr, le fait de démarrer la fête de la musique à la Médina, "terre de créativité", est un "symbole fort" qui participe à la continuité de cette dynamique culturelle.

Cette 44ème édition de la fête de la musique a été célébrée en son avec le passage de plusieurs artistes sur le plateau.

L'orchestre national, le chanteur de Pikine, Boy Marone, ainsi que de la rappeuse et animatrice de télévision Fatim Sy, le groupe Sing-Sing rythme, entre autres, ont gratifié le public de sonorités provoquant quelques pas de danses dans l'assistance.

La fanfare nationale a, auparavant, exécuté l'hymne national pour lancer les festivités.

La délégation ministérielle a ensuite fait cap sur le Monument de la Renaissance africaine, à Ouakam, puis à Thiès, au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop où se produisait Oumar Pène et le Super Diamano, à Guédiawaye Hip hop, et enfin à la Place de la nation où le groupe Africulturban a célébré ses vingt ans d'existence en partenariat avec la RTS.