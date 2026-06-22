Sénégal: Mbour - Quatre jours de renforcement pour des pupilles de la Nation, candidats au BFEM et au Bac

Mbour — Des élèves déclarés pupilles de la Nation, candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) et au Baccalauréat, ont bénéficié d'un soutien scolaire de quatre jours, à Mbour (ouest), pour mieux préparer ces deux examens, a constaté l'APS.

L'atelier de soutien scolaire, organisé par l'Office national des pupilles de la Nation (ONPN), a été clôturé, dimanche.

Selon le secrétaire général de l'ONPN, Souleymane Diallo, cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale d'accompagnement des enfants nés de parents ayant péri le 26 septembre 2002, dans le naufrage du bateau le Joola, l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire.

L'assistance apportée par l'ONPN aux enfants de ces victimes couvre les volets éducatif, sanitaire et social, a-t-il précisé.

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"Cet atelier entre dans le cadre de l'accompagnement éducatif des pupilles de la Nation. Il vise à mieux préparer les candidats aux examens du BFEM et du baccalauréat, afin qu'ils puissent les aborder avec sérénité et obtenir de bons résultats", a-t-il expliqué.

"Nous sommes au dernier tournant avant les examens, et il était important d'identifier les difficultés persistantes, afin d'y apporter des réponses adaptées", a ajouté M. Diallo.

Durant quatre jours, des enseignants expérimentés ont encadré les participants venus de plusieurs régions du Sénégal, notamment Dakar, Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis et Fatick.

"L'évaluation faite par les encadreurs a révélé un niveau globalement satisfaisant des candidats, grâce au travail déjà accompli tout au long de l'année scolaire", s'est félicité Souleymane Diallo.

Les séances de renforcement ont porté sur les principales disciplines des différentes séries, notamment, le français, l'histoire-géographie, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre (SVT), ainsi que les langues comme l'anglais et l'espagnol.

Le secrétaire général de l'ONPN a souligné qu'au-delà de la réussite scolaire, l'Office prévoit un "soutien post-baccalauréat" pour les pupilles de la Nation admis à l'examen.

"Les nouveaux bacheliers seront célébrés lors de la Journée des pupilles de la Nation et recevront des distinctions", a-t-il annoncé, tout en informant de la décision de l'ONPN de supporter leurs frais d'inscriptions dans les universités et de leur allouer des bourses pédagogiques.

"Cet accompagnement est entièrement gratuit et vise à soutenir les pupilles de la Nation jusqu'à leur insertion dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle", a-t-il assuré.