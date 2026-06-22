Sénégal: Diass - Un hommage rendu à des figures disparues de la culture saafeen

La commune de Diass a tenu à rendre hommage, à l'occasion de la Journée internationale de la musique, à quelque 24 figures emblématiques de la culture saafeen, au cours d'une cérémonie dédiée à la valorisation du patrimoine artistique local.

Placée sous le signe de la mémoire, de la réflexion et de la valorisation du patrimoine culturel local, cette initiative de la municipalité visait notamment à magnifier la contribution d'artistes, musiciens et acteurs culturels qui ont marqué l'histoire culturelle du terroir saafeen, en oeuvrant à la promotion de ses sonorités et de sa langue, indique-t-on.

"Nous avons tenu à rendre hommage à des musiciens qui nous ont quittés et qui nous ont laissé un riche patrimoine. Il était important de transmettre cet héritage à la jeune génération, afin qu'elle s'en inspire", a rappelé le maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione.

Il a mis en exergue le rôle majeur des pionniers de la musique saafeen dans la préservation et la diffusion de cette identité culturelle, dont les sonorités ont, a-t-il rappelé, à un certain moment, intégré le répertoire des forces de défense et de sécurité du Sénégal.

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Le maire a par ailleurs invité les jeunes artistes à s'inscrire dans la continuité de l'oeuvre des anciens, tout en exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

"Les anciens ont ouvert la voie dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, la musique est devenue un véritable métier. Les jeunes doivent s'appuyer sur cet héritage pour développer leur carrière et vivre de leur art", a-t-il martelé.

Un atelier de réflexion consacré aux enjeux de la musique et des cultures urbaines dans le contexte actuel de développement a été organisé en marge de la cérémonie d'hommage. Il a été l'occasion pour les participants d'échanger sur les mécanismes devant permettre d'améliorer les conditions de création et de professionnalisation des artistes.

Des personnalités telles que Mansour Ndokhoumane, Lévi Sambar, ancien animateur d'émissions en langue saafeen, Souleymane Sène et Ousmane Cissé, ainsi que plusieurs membres de la troupe traditionnelle Mbaït réputée pour son expression artistique originale fondée sur des percussions inspirées des mortiers traditionnels, ont pris part à cette rencontre, qui s'est achevée par un concert animé par des pionniers du hip-hop local.