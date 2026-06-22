Sénégal: Migration circulaire - Cinquante ouvriers agricoles sénégalais rejoignent l'Espagne

Dakar — Un groupe de 50 ouvriers agricoles sénégalais est arrivé en Espagne dans le cadre de la migration circulaire, a-t-on appris de la délégation aux sénégalais de l'extérieur.

"Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, la deuxième cohorte de cinquante agricoles sénégalais, composé de vingt-neuf (29) femmes et vingt-un (21) homme a quitté Dakar à destination de l'Espagne", a indiqué la DSE.

Dans un communiqué transmis à l'APS, la délégation précise que le voyage de ces 50 personnes entre dans le cadre du programme de migration circulaire 2026, "fruit de la coopération" entre le Sénégal et l'Espagne.

Le départ de cette deuxième cohorte de travailleurs saisonniers s'est effectué l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) en présence du Directeur des Sénégalais l'extérieur, El Hadji Abdoul Karim Cissé et toute son équipe en charge du programme, souligne la même source.

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Cité dans le document, M. Cissé a déclaré que la sélection des bénéficiaires s'est faite "selon des procédures rigoureuses et transparentes, avec les orientations des plus hautes autorités (...).

Il a également rappelé aux bénéficiaires que "la pérennité et l'élargissement du programme dépendra du respect de leurs engagements professionnels, au premier rang desquels figure le retour au terme de leurs contrats".

M. Cissé a souligné l'importance du suivi des travailleurs à tous les niveaux, évoquant la perspective d'un accompagnement à travers une association des migrants circulaires avec toutes les opportunités dont la réalisation de projets économiques et l'accès à l'habitat.

Il a annoncé que dans les prochaines semaines d'autres cohortes suivront, renforçant ainsi la coopération entre le Sénégal et l'Espagne en matière de gestion concertée et durable des flux migratoires.