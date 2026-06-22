Congo-Kinshasa: «Je suis un témoin vivant, Ebola est guérissable» - Le récit d'un pasteur sorti de soins dans l'est du pays

Les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), font face à l'épidémie d'Ebola depuis 36 jours officiellement. Les derniers chiffres font état de 254 décès confirmés parmi 1 003 cas confirmés. Derrière chaque cas se cache une histoire, car il existe également des guéris, même s'il n'existe aucun traitement curatif ou aucun vaccin contre la souche Bundibugyo qui sévit actuellement en RDC.

« J'en suis un témoin vivant : Ebola est guérissable ! » Assis sous une tente de fortune ici à l'hôpital général de Rwampara, dans le nord-est de la RDC, le pasteur Reckiem Yanga termine son repas. Il est le dernier membre d'une famille infectée par Ebola. Mais aujourd'hui, il est guéri. « Ma petite soeur a été la première à être libérée, détaille-t-il. Après elle, c'était mon épouse, ma fille et ma belle-soeur. Quelques jours après, c'est mon cadet qui est sorti. Ça fait cinq personnes sorties. Et, aujourd'hui, je suis la sixième personne à quitter le centre de riposte Ebola, après une pleine guérison de toute la famille ».

Soignés rapidement

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Tout est parti, d'un contact avec un membre de la famille venu de l'épicentre de l'épidémie, Mongbwalu. « Nous l'avons accueilli, je suis le fils aîné de la famille, j'ai été en contact avec le malade, explique le pasteur Reckiem Yanga. Deuxième possibilité pour les membres de la famille, c'est le fait qu'à son décès, après sa mort, on s'était précipité sur le fait d'arranger son corps, de lui faire porter des vêtements, avant le transfert à la morgue. Nous avons été en contact et avec le malade et avec le cadavre ».

Si sa famille a pu être guérie, c'est grâce à des soins reçus rapidement. « J'étais arrivé dans ce centre dans un état très critique, poursuit-il. Grâce à la prise en charge de ce centre de riposte, aujourd'hui je me tiens à forme, je marche, je parle, je mange. En tout cas, pour ma santé, je sens que Dieu a fait des merveilles pour que je sois guéri ».

« Dès qu'il y a des signes, il faut se précipiter dans un centre »

Le pasteur conclut : « Mon message serait de dire aux populations que, dès qu'il y a des signes, il faut se précipiter pour venir dans un centre et la guérison est certaine. »

Grâce à la réhydratation et le traitement des symptômes, 92 personnes ont été guéries d'Ebola dans les trois provinces touchées.

Le 15 mai, la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré la 17e épidémie de maladie Ebola, causée par la souche Bundibugyo, dans le vaste pays d'Afrique centrale. L'épicentre de la crise se situe en Ituri, province troublée du nord-est congolais.