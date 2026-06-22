Maroc: Mawazine - La chanson amazighe brille de mille feux sur la scène de Salé

La scène de Salé a abrité, samedi, un concert haut en couleur célébrant la richesse du patrimoine culturel marocain, animé par l'artiste Aicha Maya et le groupe « Rif Experience » d'Al Hoceima, dans le cadre de la 21ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Pour sa première participation à cet événement, le groupe « Rif Experience » a gratifié le public d'un florilège de ses plus beaux morceaux, rythmés par des titres aux sonorités de Reggada. De son côté, Aicha Maya a émerveillé l'assistance avec l'art du « Tamawayt » ainsi que d'autres titres très populaires auprès des amateurs de la chanson amazighe du Moyen Atlas. Peu avant le concert, Aicha Maya et Youssef Ghazi, membre de « Rif Experience », avaient affirmé que la chanson amazighe a pleinement trouvé sa place sur la scène culturelle marocaine.

Les deux artistes ont souligné, lors de la conférence de presse tenue en marge de leur participation à cette 21ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, que la musique amazighe a accumulé un répertoire important, largement soutenu par les réseaux sociaux qui ont étendu son rayonnement à travers le Royaume et au-delà.

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Après avoir exprimé leur fierté de prendre part, pour la première fois, au festival Mawazine-Rythmes du Monde, ils ont estimé que cette participation témoigne de la dimension internationale acquise par la création musicale amazighe. Selon les deux artistes, ce patrimoine a su évoluer à la faveur des expériences de fusion et de l'engouement constant des Marocains pour ses rythmes et ses voix.

Originaire du Moyen Atlas, l'artiste Aicha Maya est particulièrement célèbre pour sa maîtrise du genre « Tamawayt ». Son répertoire compte de nombreux succès, dont « Inas A Baba », ainsi que plusieurs duos avec les grandes figures de l'art amazighe marocain, à l'instar de Lahcen Khenifri.

Quant au groupe « Rif Experience », il s'est donné pour mission de faire revivre l'art ancestral de l' »Izran » tout en revisitant le patrimoine et la culture amazighes sous un prisme musical contemporain.