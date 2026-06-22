Ethiopie: Les progrès démocratiques reflétés par les réformes électorales

Le déroulement satisfaisant des 7es élections générales en Éthiopie a été largement considéré comme une illustration concrète des progrès démocratiques enregistrés par le pays. De nombreux observateurs ont estimé que ce scrutin témoignait d'avancées notables dans le domaine de la gouvernance démocratique, rendues possibles par d'importantes réformes institutionnelles, administratives et technologiques engagées au cours des dernières années.

Ces transformations ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité du système électoral. Le renforcement des organes chargés des élections, le développement des capacités administratives ainsi que l'adoption d'outils technologiques modernes ont favorisé un processus électoral davantage transparent, crédible et performant. Selon les observateurs, ces initiatives ont permis de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral tout en assurant une gestion professionnelle et responsable des opérations de vote.

Les observateurs ont également relevé que ces réformes ont favorisé une participation citoyenne plus large et plus inclusive. Grâce à l'amélioration de l'enregistrement des électeurs, à une meilleure organisation logistique et au renforcement des mécanismes de supervision, des millions de citoyens issus de différentes régions et catégories sociales ont pu exercer leur droit de vote.

Pour de nombreux spécialistes, ces progrès dépassent largement le cadre d'un simple scrutin réussi. Ils s'inscrivent dans une démarche plus vaste visant à consolider les institutions démocratiques, à renforcer la gouvernance publique et à promouvoir une culture politique fondée sur la participation populaire et le respect des principes constitutionnels. Ces élections constituent ainsi un indicateur significatif de la volonté du pays de construire un système démocratique plus transparent, inclusif et durable.

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Les observateurs ont conclu que les acquis issus de ces réformes offrent des bases solides pour les futures consultations électorales et constituent une référence importante pour la poursuite du développement démocratique de l'Éthiopie.

À la suite du bon déroulement du scrutin, les missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD ont salué cette nouvelle étape franchie dans le processus démocratique éthiopien.

Lors d'une conférence de presse conjointe consacrée à la présentation de leurs conclusions préliminaires, les responsables des missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD pour les élections de 2026 ont souligné que ce scrutin reflétait un engagement collectif en faveur de la stabilité, du constitutionnalisme et du renforcement de la démocratie.

Présentant les conclusions préliminaires de sa mission, l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, chef de la mission d'observation de l'Union africaine, a indiqué que les élections s'étaient déroulées dans un environnement juridique et institutionnel globalement favorable à la gouvernance démocratique.

Il a déclaré que la journée électorale s'était déroulée dans un climat généralement paisible, marqué par une organisation ordonnée du vote et une participation régulière des électeurs dans la majorité des bureaux observés, permettant aux citoyens d'exercer leur droit de vote sans obstacle majeur.

Selon lui, l'intégration des technologies dans le processus d'inscription des électeurs, en complément des procédures traditionnelles, a probablement contribué à l'augmentation du nombre d'inscrits, notamment parmi les jeunes générations plus familières avec les outils numériques.

Le chef de mission a également rappelé le rôle historique de l'Éthiopie dans la lutte pour l'indépendance du continent africain. Il a exprimé l'espoir de voir le pays continuer à guider l'Afrique vers une nouvelle phase de développement démocratique, fondée sur une croissance inclusive et sur la concrétisation du principe de solutions africaines aux défis africains.

M. Kenyatta a en outre souligné que l'Éthiopie demeure un symbole de résistance au colonialisme, une nation restée souveraine tout au long de son histoire moderne et qui a largement contribué aux combats menés pour l'émancipation et l'autodétermination des peuples africains. Cette contribution historique explique, selon lui, la place particulière qu'occupe aujourd'hui l'Éthiopie sur le continent.

De son côté, l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Wandira-Kazibwe, qui dirigeait la mission d'observation électorale de l'IGAD, a estimé que ce scrutin représentait une étape importante dans le parcours démocratique et électoral du pays.

Elle a félicité le peuple éthiopien, les autorités gouvernementales, la Commission électorale nationale ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus pour l'organisation d'élections pacifiques et réussies.

Mme Wandira-Kazibwe a également souligné que ces élections marquaient un progrès significatif dans le développement démocratique de l'Éthiopie, notamment grâce à l'introduction de réformes institutionnelles et technologiques majeures destinées à améliorer l'administration électorale tout en renforçant l'inclusivité et la crédibilité du processus.

Selon elle, les avancées démocratiques observées aujourd'hui sont directement liées à ces importantes réformes administratives, institutionnelles et technologiques mises en oeuvre au cours des dernières années.

Au nom de la mission d'observation de l'IGAD, elle a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple éthiopiens pour la conduite généralement pacifique, organisée et ordonnée du scrutin.

Elle a réaffirmé que ces élections traduisent une volonté nationale partagée de promouvoir la stabilité, le respect de la Constitution et l'approfondissement de la démocratie.

L'IGAD a par ailleurs renouvelé son engagement à accompagner l'Éthiopie dans ses efforts visant à renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et la tenue d'élections crédibles.

Dans le même esprit, la délégation de l'Union européenne en Éthiopie ainsi que les missions diplomatiques des États membres de l'UE ont salué la tenue des 7es élections générales organisées le 1er juin 2026.

Elles ont rendu hommage au travail accompli par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, les agents électoraux, les partis politiques, les candidats ainsi que les organisations de la société civile. Elles ont également reconnu l'importante contribution de l'Union africaine et de l'IGAD dans leur rôle d'observateurs internationaux.

L'Éthiopie a ainsi mené à bien ses 7es élections générales historiques le 1er juin, avec la participation pacifique de millions de citoyens à travers le pays.

En organisant avec succès ce scrutin malgré les nombreux défis rencontrés et en faisant preuve de détermination face aux difficultés, l'Éthiopie a démontré sa résilience et sa capacité à progresser en tant que nation, portée par l'engagement commun de ses citoyens en faveur de la stabilité, du constitutionnalisme et de l'approfondissement du processus démocratique.