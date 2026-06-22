Addis Ababa — Le déroulement du scrutin et le taux de participation à la septième élection législative en Éthiopie ont démontré l'engagement profond du peuple en faveur de la démocratie, de la paix et du développement, a déclaré le président Taye Atske Selassie.

S'exprimant aujourd'hui lors de la cérémonie organisée pour annoncer les résultats officiels de la septième élection législative, le président a affirmé que la participation massive du public observée le jour du scrutin reflétait la forte conviction des Éthiopiens en faveur d'une gouvernance démocratique et leur aspiration à un avenir prospère.

Selon le président Taye, le taux de participation a dépassé les attentes, s'élevant, selon les informations disponibles, à plus de 94 % à l'échelle nationale.

« Le taux de participation observé lors de ces élections montre clairement que les Éthiopiens croient en la démocratie, aiment leur pays et sont déterminés à préserver la paix et le développement », a-t-il déclaré.

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Le président a souligné que les résultats des élections témoignaient de la détermination du peuple à concrétiser ses aspirations à un avenir meilleur par des moyens démocratiques.

Il a en outre souligné que la paix restait le fondement de la démocratie moderne, tandis que les élections constituaient le moyen légitime par lequel les citoyens exprimaient leurs choix politiques.

Le président Taye a mis en garde contre toute tentative d'accéder au pouvoir politique en dehors du processus électoral, qualifiant ces efforts de voie vouée à l'échec.

Il a déclaré que la septième élection générale avait contribué à fermer cette voie en renforçant la confiance du public dans les institutions démocratiques et la compétition électorale.

Selon lui, ces élections ont également contribué à instaurer une nouvelle culture politique en Éthiopie, qui met davantage l'accent sur la participation politique pacifique et les processus constitutionnels.

Le président a en outre souligné le niveau exceptionnellement élevé d'engagement citoyen, notant que l'ampleur de la participation marquait une étape importante dans le parcours démocratique du pays.

Qualifiant cette élection de bien plus qu'un simple exercice politique, il a déclaré qu'elle offrait aux Éthiopiens l'occasion de faire preuve de leur sens civique et de leur potentiel national collectif.

Le président Taye a également souligné que chaque vote représentait une mission sacrée confiée par les citoyens.

Les partis politiques qui ont reçu le soutien du public, a-t-il ajouté, ont la responsabilité d'honorer cette confiance en servant fidèlement le peuple et en faisant progresser les aspirations de développement du pays.