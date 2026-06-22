Ethiopie: Le Parti de la Prospérité remporte une victoire écrasante et s'engage à faire progresser la démocratie et la prospérité nationale

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité s'est vu confier un mandat sans partage pour former le prochain gouvernement éthiopien, à la suite de l'annonce officielle des résultats définitifs de la 7e élection législative du pays.

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a publié aujourd'hui les résultats définitifs des élections à la Chambre des représentants du peuple et aux Conseils régionaux, confirmant une victoire décisive du Parti de la prospérité, au pouvoir.

Dans un communiqué publié à la suite de cette annonce, le parti a réaffirmé son engagement à approfondir la gouvernance démocratique, à accélérer le développement et à renforcer l'unité nationale.

Selon les résultats, le parti a remporté une majorité écrasante de sièges à l'échelle nationale, s'assurant ainsi la plus forte représentation tant au parlement fédéral qu'au sein des conseils régionaux, et obtenant le mandat de diriger le prochain gouvernement.

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Le Parti de la prospérité a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple éthiopien pour la confiance qui lui a été accordée, soulignant qu'il acceptait cette victoire avec humilité, sens des responsabilités et un engagement renouvelé envers le service public.

Le parti a également rendu hommage aux plus de 54 millions de citoyens qui ont participé au processus électoral, ainsi qu'aux partis politiques, aux responsables électoraux, aux observateurs, aux institutions chargées de la sécurité et aux partenaires internationaux qui ont contribué au bon déroulement pacifique du scrutin.

Qualifiant ces élections d'étape importante dans le parcours démocratique de l'Éthiopie, le parti a souligné que le déroulement pacifique, libre et crédible du scrutin reflétait la maturité croissante des institutions démocratiques du pays et démontrait la capacité de l'Afrique à mettre en place et à pérenniser des systèmes démocratiques endogènes.

Fort d'un mandat renouvelé par l'électorat, le Parti de la prospérité s'est engagé à intensifier ses efforts pour assurer une croissance économique inclusive, améliorer les conditions de vie et créer davantage d'opportunités pour les citoyens à travers tout le pays.

Le parti a présenté les grandes priorités de son nouveau mandat, notamment le renforcement de l'État de droit, la stabilisation du coût de la vie, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'élargissement des perspectives d'emploi et l'accélération de la transformation économique durable.

Il s'est également engagé à moderniser la prestation des services publics grâce à des réformes axées sur la technologie, à éliminer les inefficacités bureaucratiques, à renforcer la lutte contre la corruption et à soutenir la conclusion fructueuse du processus de dialogue national afin de favoriser une paix durable, un consensus national et la cohésion sociale.

Réaffirmant sa vision d'une Éthiopie prospère, démocratique et unie, le Parti de la prospérité a déclaré que ce mandat renouvelé par le peuple représentait à la fois un vote de confiance et un appel à obtenir des résultats concrets pour tous les citoyens.

Le parti s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin de traduire les aspirations exprimées par les urnes en progrès concrets, garantissant ainsi un avenir placé sous le signe de la paix, de la prospérité partagée et du renouveau national.