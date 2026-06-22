Congo-Kinshasa: Examen d'État 2026 - L'Inspection générale de l'Éducation nationale rassure sur le bon déroulement des épreuves

Les épreuves de l'Examen d'État édition 2026 ont officiellement débuté ce lundi 22 juin sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo. À cette occasion, l'inspecteur général à l'Éducation nationale, Hubert Kimboza, réaffirme que toutes les dispositions logistiques et sanitaires ont été rigoureusement prises pour garantir le succès de cette session.

Selon le haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale, la préparation de ces épreuves certificatives a été finalisée à temps. Hubert Kimboza a rassuré la communauté éducative quant au déploiement du matériel : les cahiers d'items ont été acheminés et réceptionnés dans toutes les provinces éducationnelles du pays bien avant le jour J, évitant ainsi tout retard opérationnel.

Strict respect des mesures sanitaires contre Ebola

Au-delà des aspects purement techniques et pédagogiques, cette session se déroule dans un contexte de vigilance sanitaire. L'Inspecteur général a indiqué que des dispositions particulières ont été arrêtées pour protéger les candidats et les encadreurs :

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Le déploiement de kits de prévention dans les centres de passation ;

Le respect strict des mesures barrières contre la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue de la République.