Congo-Kinshasa: La mutuelle de santé « Humanitas » lancée dans la commune Urbano rurale de N'sele

L'agence humanitaire Lumen Pacis Humanitas (LPH) a officiellement lancé, samedi 20 juin 2026, son programme d'assistance médicale dans la commune de la N'sele, à Kinshasa. Cette initiative vise à garantir l'accès aux soins de santé essentiels pour les personnes dépourvues d'assurance médicale, en milieu urbano-rural.

Pour concrétiser ce projet, l'organisation LPH a scellé un partenariat stratégique avec huit structures médicales de la capitale, incluant des hôpitaux et des cliniques privées. L'objectif est de dispenser des soins médicaux de qualité aux souscripteurs, à des tarifs fortement réduits.

Selon Gerlache Kasereka Munyamu Bwana Siki, manager et directeur général de LPH, cette mutuelle de santé a été spécialement conçue pour lever les barrières financières qui bloquent l'accès aux soins dans les zones périphériques de Kinshasa, avec une cotisation mensuelle d'au moins 25 dollars.

Procédure d'adhésion et les avantages ?

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Le processus d'adhésion à la mutuelle se veut simple et accessible à tous :

Une adhésion gratuite : L'inscription administrative auprès de la direction se fait sans aucun frais.

La carte d'accès à l'hôpital : Pour finaliser le processus, le membre doit se procurer une carte d'accès obligatoire, fixée au prix de 23 000 Francs congolais (soit environ 10 USD).

Une orientation de proximité : En fonction de l'adresse de résidence de l'adhérent, la mutuelle l'oriente vers la zone de santé et l'hôpital partenaire le plus proche pour sa prise en charge.

Lors de l'inscription, chaque membre est invité à choisir sa catégorie d'adhésion. Néanmoins, l'ensemble des souscripteurs bénéficie d'une couverture de base complète comprenant :

Les consultations médicales ;

Les examens de laboratoire ;

Les soins médicaux généraux ainsi que les hospitalisations.