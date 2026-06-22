Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Le pays part à l'assaut de la Colombie avec le soutien des supporters dont Lumumba Vea

Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur aventure à la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une détermination renouvelée. L'équipe nationale est attendue ce lundi 22 juin à Guadalajara, au Mexique, à 15h00 (heure locale), soit 21h00 à Kinshasa, où elle s'apprête à défier l'équipe nationale de Colombie, surnommée la Fiebre Amarilla.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe K, se disputera le mardi 23 juin à 21h00 (heure locale). À Kinshasa, le coup d'envoi interviendra dans la nuit du 23 au 24 juin à 03h00, tandis qu'il sera 04h00 dans l'est et le centre-sud du pays.

Avant de rallier Guadalajara, la sélection dirigée par Sébastien Desabre effectue ses derniers réglages à Houston, aux États-Unis, où le Sabercats Stadium sert de camp de base. Une ultime séance d'entraînement y est prévue ce matin, avec une ouverture aux médias limitée à 15 minutes, conformément aux règles de la FIFA.

Les activités médiatiques se poursuivront ensuite au Mexique. Le programme prévoit des interviews d'avant-match avec le sélectionneur et un joueur à 19h30, suivies de la conférence de presse officielle à 19h45, au stade Estadio Akron de Guadalajara.

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Les Congolais abordent ce rendez-vous avec confiance, après leur match nul historique face au Portugal lors de la première journée. Ce résultat, salué par de nombreux observateurs, a permis aux Léopards de démontrer leur capacité à rivaliser avec des équipes de haut niveau.

Portés par cet exploit, les joueurs congolais restent concentrés sur leur objectif principal : franchir la phase de groupes. La confrontation face à la Colombie représente une étape cruciale dans cette quête.

La tâche s'annonce toutefois ardue face à une équipe colombienne habituée aux grandes compétitions. Avec une septième participation à la Coupe du monde, la Colombie dispose d'une solide expérience internationale et d'un effectif talentueux.

Les Léopards devront faire preuve de rigueur tactique, de discipline et d'efficacité offensive pour espérer obtenir un résultat positif. Une victoire ou même un match nul pourrait considérablement accroître leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.

Un soutien populaire déterminant

Au-delà de la performance sur le terrain, l'équipe congolaise bénéficiera d'un soutien important dans les tribunes. Des supporters venus de divers horizons ont fait le déplacement jusqu'au Mexique pour encourager les Léopards.

Parmi eux figurent plusieurs figures emblématiques de l'animation de l'équipe nationale, notamment Thomas Yala, Lumumba Vea et Joli Mundele Ndundu. Leur présence promet une ambiance électrique et un soutien sans faille à la sélection nationale.

Le rendez-vous est donc pris : dans la nuit du 23 au 24 juin, tous les regards seront tournés vers Guadalajara, où la RDC tentera d'écrire une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde.