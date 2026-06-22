Afrique: Groupe H - Après le nul face à l'Espagne, le Cap-Vert défie l'Uruguay

Après avoir tenu en échec l'Espagne, championne d'Europe en titre, lors de la première journée du groupe H, le Cap-Vert s'apprête à disputer son deuxième match face à l'Uruguay, ce dimanche 21 juin à 22h Gmt.

Une rencontre très attendue pour les Requins bleus qui avaient réalisé une grosse performance en neutralisant la Roja (0-0). Pourtant, les coéquipiers de Lamine Yamal, entré en jeu en seconde période, ont eu les occasions de venir à bout du Cap-Vert. Ils ont cadré huit tirs, mais se sont à chaque fois heurtés au portier Vózinha impérial. Il a été un véritable mur sur sa ligne

. Mais il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers pour la sélection cap-verdienne. Son objectif dans cette compétition ne se limite pas à un match nul face aux champions d'Europe. Elle veut laisser son empreinte et prouver que son résultat lors du match inaugural n'était pas un coup de chance. Cette fois-ci, les Requins bleus seront confrontés à la Céleste, un adversaire au profil radicalement différent.

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Les hommes de Marcelo Bielsa auront la volonté de gagner les trois points avant de se frotter à la Roja lors de la dernière journée. Mais si les Requins bleus parviennent à reproduire la même performance défensive et la même abnégation face aux Espagnols, ils pourraient bien créer un nouvel exploit et peut-être décrocher leur première victoire en Coupe du monde de leur histoire.