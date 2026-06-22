Afrique: Groupe H - Après le nul face à l'Espagne, le Cap-Vert défie l'Uruguay

21 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Après avoir tenu en échec l'Espagne, championne d'Europe en titre, lors de la première journée du groupe H, le Cap-Vert s'apprête à disputer son deuxième match face à l'Uruguay, ce dimanche 21 juin à 22h Gmt.

Une rencontre très attendue pour les Requins bleus qui avaient réalisé une grosse performance en neutralisant la Roja (0-0). Pourtant, les coéquipiers de Lamine Yamal, entré en jeu en seconde période, ont eu les occasions de venir à bout du Cap-Vert. Ils ont cadré huit tirs, mais se sont à chaque fois heurtés au portier Vózinha impérial. Il a été un véritable mur sur sa ligne

. Mais il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers pour la sélection cap-verdienne. Son objectif dans cette compétition ne se limite pas à un match nul face aux champions d'Europe. Elle veut laisser son empreinte et prouver que son résultat lors du match inaugural n'était pas un coup de chance. Cette fois-ci, les Requins bleus seront confrontés à la Céleste, un adversaire au profil radicalement différent.

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Les hommes de Marcelo Bielsa auront la volonté de gagner les trois points avant de se frotter à la Roja lors de la dernière journée. Mais si les Requins bleus parviennent à reproduire la même performance défensive et la même abnégation face aux Espagnols, ils pourraient bien créer un nouvel exploit et peut-être décrocher leur première victoire en Coupe du monde de leur histoire.

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