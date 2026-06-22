Afrique: Pape Thiaw - « Focus sur le match de demain, c'est le plus important »

À la veille du match contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a appelé dimanche à recentrer l'attention sur le terrain, malgré les rumeurs persistantes autour de supposés dysfonctionnements au sein de la Tanière.

En conférence de presse d'avant-match, le technicien sénégalais a reconnu l'existence de difficultés internes, tout en assurant qu'elles ne perturberaient pas la préparation des Lions.

« Oui, c'est vrai, il y a eu des dysfonctionnements. Mais on est là, le staff, les joueurs et la Fédération. On est focus sur le terrain et sur le match de demain. Je pense que c'est le plus important », a déclaré le sélectionneur.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont relayé des informations faisant état de tensions et de problèmes organisationnels au sein de la sélection sénégalaise, actuellement basée aux États-Unis.

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Souhaitant mettre un terme aux spéculations, Pape Thiaw a insisté sur l'unité du groupe et la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour des objectifs sportifs des Lions.

« CONTRAT RÉGLÉ » !

Interrogé sur sa situation contractuelle avec la Fédération sénégalaise de football, le sélectionneur a également tenu à rassurer.

« Mon contrat ? C'est réglé. Ça a pris trop de temps. Mais je dois éclaircir que ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt une question de principe et de respect », a-t-il expliqué.

Battu lors de son entrée en lice par la France (3-1), le Sénégal devra impérativement obtenir un résultat face à la Norvège pour préserver ses chances de qualification pour les seizièmes de finale.

Dans un contexte marqué par les polémiques extrasportives, le message du sélectionneur est clair : faire bloc et rester concentré sur l'essentiel, à savoir la performance sur le terrain.